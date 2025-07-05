وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية أغارت على سيارة عند دوار الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل التابعة لمحافظة النبطية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارة على بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى "ارتقاء شهيد وإصابة شخصين بجروح" (لم توضح مدى خطورتها).

وفي المحافظة ذاتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن شخصاً أُصيب بجروح إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة شبعا التابعة لقضاء حاصبيا.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقلّ عن 224 قتيلاً و513 جريحاً، استناداً إلى بيانات رسمية.