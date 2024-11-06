الولايات المتحدة
2 دقيقة قراءة
الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والتنافس مستمر على مجلس النواب
سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، بانتصارات على الحزب الديمقراطي في وست فرجينيا وأوهايو، لكن لم يتضح بعد الحزب الفائز بالأغلبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بفارق طفيف.
الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والتنافس مستمر على مجلس النواب
حفل مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نيويورك / صورة: AA
6 نوفمبر 2024

وفاز الجمهوريون الثلاثاء بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، حسب توقعات محطتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، في ثاني هزيمة من نوعها يمنى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس أمام معسكر دونالد ترمب.

وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا، وتمكّن من الإطاحة بالسيناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل الاحتفاظ به لولاية جديدة.

وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.

وقبل ساعات، توقعت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السيناتور الديمقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.

ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديمقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.

ويحظى الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعداً مقابل 49)، وأيّ مقعد يتحول إلى الجمهوريين يهدّد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us