وفاز الجمهوريون الثلاثاء بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوهايو، حسب توقعات محطتي "إن بي سي" و"فوكس نيوز"، في ثاني هزيمة من نوعها يمنى بها معسكر المرشحة كاملا هاريس أمام معسكر دونالد ترمب.

وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا، وتمكّن من الإطاحة بالسيناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل الاحتفاظ به لولاية جديدة.

وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.

وقبل ساعات، توقعت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز" أن يفوز الجمهوري جيم جاستيس بالمقعد الذي كان يشغله السيناتور الديمقراطي جو مانشين عن ولاية وست فرجينيا.

ولم يترشح مانشين لولاية جديدة، فرشّح الحزب الديمقراطي مكانه رئيس البلدية السابق غلين إليوت الذي فشل في الفوز بالمقعد.

ويحظى الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعداً مقابل 49)، وأيّ مقعد يتحول إلى الجمهوريين يهدّد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.