وذكر موقع أكسيوس على منصة إكس أن مكتب نتنياهو أكد أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على اقتراح رئيس الوزراء، وإن جيش الاحتلال سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة.

وكان نتنياهو عرض خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، مساء الخميس، خطة "تدريجية" لاحتلال كامل قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لخطر ذلك على حياة الأسرى والجنود، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض خلال اجتماع "الكابينت"، مساء الخميس، "خطة تدريجية للسيطرة على قطاع غزة".

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية مطلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو، قدّم ما وُصفت بأنها "خطة مخففة وتدريجية"، وذلك في إطار اجتماع "يُعدّ من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية" في قطاع غزة.

وتنص الخطة، حسب المصادر، على "بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة على معسكرات (حماس) وسط القطاع ومدينة غزة"، حسب زعمه، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وخلال الاجتماع، أعرب عدد من الوزراء عن رفضهم لأي حل لا يشمل احتلال كامل أراضي القطاع، في حين حذّر زعيم حزب "شاس" (ديني متطرف) أرييه درعي (عضو الكابينت ووزير دون حقيبة)، من استمرار الحرب.