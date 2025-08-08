ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها، قولها إن القرار تجنب استخدام كلمة "احتلال"، واستعاض عنها بـ"السيطرة" لأسباب قانونية، لكنها أقرت أن الهدف الفعلي هو احتلال القطاع.

وتتعلق المخاوف التي تهربت منها حكومة بنيامين نتنياهو وأدت إلى استبدال المصطلح، بالمسؤولية القانونية الدولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، بحسب المصادر.

ووفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، إذا اعترفت إسرائيل بأنها "تحتل" غزة، فستصبح ملزمة قانونياً كامل واجبات قوة الاحتلال، بما في ذلك توفير الخدمات، وضمان النظام العام، وتحمّل المسؤولية المباشرة عن أي أضرار أو انتهاكات، ما قد يفتح الباب أمام محاسبة دولية أو دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم، قولهم إن السيطرة الكاملة على القطاع قد تتطلب خمس سنوات من القتال.

فيما أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها قناة "إن بي سي" الأمريكية حشد جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته ومعداته قرب الحدود مع غزة، في مؤشر على اقتراب عملية واسعة.

وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بينما أفاد مكتب الأخير، بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.