ونقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمّه، قوله إن "الكثيرين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه ينبغي العودة إلى القتال في لبنان، وأنهم يؤمنون بأن إطلاق النار من لبنان سيستمر".

وتحدث المصدر عن وجود "من يؤمن بضرورة وجود منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، مع ضرورة الرد على أي هجمات أطلقت من لبنان".

وحتى الساعة 19:45 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية تعليق على ما أوردته القناة العبرية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل استهدافها جنوبَ لبنان بذريعة مهاجمة أهداف لـ"حزب الله".

ومنذ بدء سريان الاتفاق، خرقته إسرائيل أكثر من 1300 مرة، ما خلّف 113 قتيلاً و355 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



