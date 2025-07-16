الولايات المتحدة
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إدارة ترمب تنهي مهمة ألفي جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، إنهاء انتشار ألفي جندي من قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) شون بارنيل، فيما لم يتضح حتى الآن موعد انتهاء بقاء بقية القوات في المنطقة.
إدارة ترمب تنهي مهمة ألفي جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
ترامب ينهي انتشار 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجليس / AP
16 يوليو 2025

ونُشر نحو 4000 جندي من الحرس الوطني بالإضافة إلى 700 عنصر من مشاة البحرية (مارينز) في بداية يونيو/حزيران، بهدف حماية المباني الفيدرالية ومرافقة وكلاء الهجرة خلال تنفيذ عمليات الاعتقال، وسط احتجاجات ضد مداهمات الهجرة في لوس أنجلوس ومحيطها.

وكان ترمب قد أصدر أمر نشر هذه القوات رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي رفع دعوى قضائية لوقف العملية.

وفي حين حكم قاضٍ اتحادي في البداية بأن النشر كان غير قانوني، أيدت محكمة الاستئناف حق الإدارة في الاحتفاظ بالسيطرة على القوات، مع بقاء القضية قيد النظر.

من جهته، انتقد نيوسوم انتشار الحرس الوطني، معتبراً أن ذلك أبعد الجنود عن عائلاتهم وأعمالهم المدنية وجعلهم "بيادق سياسية في يد الرئيس" في لوس أنجلوس.

مصدر:TRT ARABI
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