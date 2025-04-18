لبنان
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في خرق جديد لوقف النار.. قتيل وإصابات بغارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة عدد من اللبنانيين في غارات نفذتها طائرتان مسيرتان إسرائيليتان في منطقتين بجنوب لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.
في خرق جديد لوقف النار.. قتيل وإصابات بغارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الغارة الإسرائيلية على سيارة على طريق صيدا الغازية / وكالة الأنباء اللبنانية
18 أبريل 2025

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة شنها الاحتلال على سيارة على طريق صيدا-الغازية أدت إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من ركابها وآخرين تصادف وجودهم قرب الموقع المستهدف.

ونقلت الوكالة عن الدفاع المدني، أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

أما الغارة الثانية، فاستهدفت غرفاً جاهزة في بلدة مرجعيون، من دون أن يبلغ عن تسجيل إصابات، وفق الوكالة ذاتها.

في سياق ذلك، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن “أجواء الجنوب عامة شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي المعادي على علو منخفض”، اليوم الجمعة.

ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار بلبنان، ارتكبت إسرائيل 1488 خرقاً له، ما خلّف 130 قتيلاً و376 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.


مصدر:TRT Arabi
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