جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوفد التركي لأسطول الصمود العالمي، الأربعاء، في مقر جمعية "حركة الأمة" بالعاصمة أنقرة.

وقال المتحدث باسم الوفد، حسين دورماز، إن الهدف الأساسي من إطلاق الأسطول هو "الوصول إلى غزة بحراً، وتقديم المساعدات الإنسانية، إلى جانب إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي وكشف الجرائم المرتكبة في القطاع".

وأشار دورماز إلى أن الوفد التركي يشارك بفعالية في التحضيرات الجارية، ويسعى إلى جذب متطوعين ونشطاء من مختلف فئات المجتمع التركي للانضمام إلى هذه المهمة الإنسانية.

وأكد أن هذه المبادرة تتجاوز الجهود المحلية، وتحظى بدعم وتضامن من نشطاء في أكثر من 40 دولة في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي.

وأوضح أن "الأسطول سيحمل مساعدات إغاثية عاجلة تشمل طروداً غذائية وأغذية أطفال ولوازم طبية واحتياجات إنسانية أساسية، في إطار مهمة سلمية وغير عنيفة".

وكان "أسطول الصمود العالمي" أعلن، الاثنين الماضي، أن بعثته الأولى ستنطلق أواخر أغسطس/آب الجاري، باتجاه سواحل غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الذي تسبّب في أزمة مجاعة خانقة بين سكان القطاع.