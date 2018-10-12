كشفت

شركة سامسونج

عن آخر منتاجتها التقنية، ورفعت من سقف المنافسة مع كبرى الشركات التقنية الأخرى، بإصدارها أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة في العالم مزود بأربع كاميرات خلفية.

وفتحت الشركة الكورية الجنوبية، المجال لمرحلة جديدة في عالم الهواتف الذكية بإطلاقها هاتف جالاكسي A9، الذي من المتوقع أن يجلب إليه محبي التصوير الفوتغرافي وتطبيقات التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديو مثل إنستغرام وسناب شات.

يتمتع الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، كما يمتلك مساحة تخزين داخلية بسعة "128 جيجابايت" قابلة للزيادة حتى "512 جيجابايت".

ويمتلك الهاتف شاشة "سوبر أموليد" بقياس 6.3 بوصات بدقة 2220×1080 بكسل وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير ومعالجاً من شركة كوالكوم "سناب دراغون 660".

الهاتف الجديد من سامسونج يتمتع بكاميرا خلفية رباعية العدسة، تأتي الأولى بدقة 24 ميغابكسل بفتحة f/1.7 مع تقنية التركيز التلقائي، وكاميرا ثانية بدقة 10 ميغابكسل بفتحة f/2.4.

يضاف إليهما كاميرا ثالثة بدقة 8 ميغابكسل بفتحة f/2.4، وكاميرا رابعة وهي الحدث الجديد المنتظر من سامسونج، تأتي بدقة 5 ميغابكسل وبفتحة f/2.2. ويأتي الهاتف أيضاً بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل في الجانب الأمامي.

يُشار إلى أن هاتف شركة آبل الأميركية "آيفون Xs max" الجديد يقدم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكل كاميرا، أما هاتف شركة هواوي الصينية "P 20 Pro" فقد قدم كاميرا ثلاثية بدقة 40 ميجابكسل، في ظل تنافس قوي بين الشركات العالمية لإصدار كاميرات بمزايا ودقة عالية.