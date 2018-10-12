الأعمال والتكنولوجيا
2 دقيقة قراءة
سامسونج تطلق أول هاتف ذكي مزود بـ 4 كاميرات خلفية
كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي "Galaxy A9"، وهو أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا خلفية رباعية العدسة.
سامسونج تطلق أول هاتف ذكي مزود بـ 4 كاميرات خلفية
شركة سامسونج في تركيا تكشف عن هاتفها الذكي "Galaxy A9" / AA
12 أكتوبر 2018

كشفت

شركة سامسونج

عن آخر منتاجتها التقنية، ورفعت من سقف المنافسة مع كبرى الشركات التقنية الأخرى، بإصدارها أول هاتف ذكي من الفئة المتوسطة في العالم مزود بأربع كاميرات خلفية.

وفتحت الشركة الكورية الجنوبية، المجال لمرحلة جديدة في عالم الهواتف الذكية بإطلاقها هاتف جالاكسي A9، الذي من المتوقع أن يجلب إليه محبي التصوير الفوتغرافي وتطبيقات التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديو مثل إنستغرام وسناب شات.

يتمتع  الهاتف الجديد بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، كما يمتلك مساحة تخزين داخلية بسعة  "128 جيجابايت" قابلة للزيادة حتى "512 جيجابايت".

ويمتلك الهاتف شاشة "سوبر أموليد" بقياس 6.3 بوصات بدقة 2220×1080 بكسل وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير ومعالجاً من شركة كوالكوم "سناب دراغون 660".

الهاتف الجديد من سامسونج يتمتع بكاميرا خلفية رباعية العدسة، تأتي الأولى بدقة 24 ميغابكسل بفتحة f/1.7 مع تقنية التركيز التلقائي، وكاميرا ثانية بدقة 10 ميغابكسل بفتحة f/2.4.

 يضاف إليهما كاميرا ثالثة بدقة 8 ميغابكسل بفتحة f/2.4، وكاميرا رابعة وهي الحدث الجديد المنتظر من سامسونج، تأتي بدقة 5 ميغابكسل وبفتحة f/2.2. ويأتي الهاتف أيضاً بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل في الجانب الأمامي.

يُشار إلى أن هاتف شركة آبل الأميركية "آيفون Xs max" الجديد يقدم كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكل كاميرا، أما هاتف شركة هواوي الصينية  "P 20 Pro" فقد قدم كاميرا ثلاثية بدقة 40 ميجابكسل، في ظل تنافس قوي بين الشركات العالمية لإصدار كاميرات بمزايا ودقة عالية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us