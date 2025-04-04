وحيّا سلام أهالي قرى الجنوب على تمسكهم بقراهم وبلداتهم، وذلك خلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية.

وفي بيان لمكتبه الاعلامي، أشار سلام إلى أنه يقف إلى جانب الأهالي في الحصول على الدعم اللازم من الحكومة اللبنانية لتثبيتهم في أراضيهم، وإعادة إعمار ما تَهدَّم من بيوتهم، من دون أي يلحق الغبن بأحد منهم.

وأكد سلام أن عملية إعادة الإعمار ستنطلق من ترميم البنى التحتية من طرق وماء وكهرباء واتصالات، وكشف عن خطة يُعمل عليها مع البنك الدولي، على أن تكون عادلة بين مختلف القرى والبلدات.

واعتبر أن استهداف مدينة صيدا (جنوب) أو أي منطقة لبنانية أخرى "اعتداء صارخ على سيادة البلاد، وخرق واضح للقرار 1701، ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية".

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وقال سلام: "مجدداً تستهدف إسرائيل ليل الآمنين، هذه المرة في عاصمة الجنوب"، وشدد على ضرورة ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها وقف الاعتداءات المستمرة التي تطال مختلف المناطق، ولا سيما السكنية. واختتم حديثه بتأكيد ضرورة الوقف الكامل للعمليات العسكرية.

بعد اللقاء قال رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري في كلمة باسم الوفد، إن "‏القرى الحدودية المدمَّرة التي تعيش ظروفاً صعبة في هذه الأيام، تفتقر إلى الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والأمن، الذي هو مسألة مهمة جداً".

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله القيادي بحركة حماس الفلسطينية حسن فرحات، بغارة جوية استهدفت صيدا، فيما نعته كتائب القسام.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه هاجم "الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات منطقة صيدا، وقضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان"، على حد تعبيره.

وزعم أن فرحات "روّج خلال الحرب مخططات عديدة ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل فيما كان مسؤولاً عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة صفد التي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد من الجنود في 14 فبراير (شباط) 2024".

وادعى جيش الاحتلال أن فرحات "كان يعمل على الدفع بمخططات ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية وشكّلَت أنشطته تهديداً لإسرائيل ومواطنيها".

من جهتها نعت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، القيادي في صفوفها حسن أحمد فرحات وابنته جنان ونجله حمزة.

وقالت كتائب القسام في بيان، إن الثلاثة قُتلوا بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفتهم داخل شقتهم بصيدا.

كما قالت حماس في بيان منفصل، إن فرحات وعائلته "ارتقوا إثر غارة صهيونية غادرة استهدفت منزلهم في صيدا فجر الجمعة".

وقبل ساعات قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبناني في بيان، إن 3 أشخاص قُتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت شقة في صيدا فجرا، دون ذكر تفاصيل.

ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار في لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل 1384 خرقاً له، ما خلّف 117 قتيلاً و366 جريحاً على الأقلّ، وفق إحصاء يستند إلى بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تَحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.