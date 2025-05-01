وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل سوريَّين اثنين ولبناني بغارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قالت في وقت سابق اليوم: "شنت مسيّرة مُعادية غارة على (سيارة) بيك أب لجمع الخردة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا، ما أدى إلى استشهاد مواطن لبناني واثنين من التابعية السورية".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"استشهاد العنصر في الدفاع المدني اللبناني أسامة فرحات، جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط ميس الجبل" بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

وبمقتل العنصر في الدفاع المدني يرتفع عدد القتلى في لبنان الخميس جراء غارات إسرائيلية إلى 4، بينهم سوريان.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بقذيفتين أطراف بلدة شبعا في قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية (جنوب)، وفق الوكالة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت تل أبيب ما لا يقل عن 2770 خرقاً له، ما خلّف 199 قتيلاً و486 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية حتى الخميس.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفذت انسحاباً جزئياً وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في بلبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



