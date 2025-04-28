جاء ذلك بعد يوم من انفجار قوي ألحق أضراراً بأهم ميناء للحاويات في إيران، وعقد جولة أخرى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن أكبري قوله إنه "جرى رصد واحدة من أكثر الهجمات الإلكترونية اتساعاً وتعقيداً على البنية التحتية للبلاد، وجرى اتخاذ إجراءات وقائية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واختتمت طهران وواشنطن يوم السبت جولة ثالثة من المحادثات النووية في سلطنة عمان، وفي اليوم نفسه شهد ميناء بندر عباس، أكبر مواني إيران، انفجاراً كبيراً لا يزال سببه مجهولاً.

ويُعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في الميناء هي التي أدت إلى الانفجار، لكن السبب الدقيق ليس واضحاً، في وقت نفت فيه وزارة الدفاع الإيرانية تقارير لوسائل إعلام دولية قالت إنّ الانفجار قد يكون مرتبطاً بسوء التعامل مع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ.

واتهمت إيران في الماضي إسرائيل بالوقوف وراء هجمات إلكترونية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إنه يجب تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بالكامل، وليس منع تطوير الأسلحة النووية فقط.

وفي 2021 وقع هجوم إلكتروني كبير على محطات وقود إيرانية رجحت طهران وقوف إسرائيل وراءه.

وفي 2023 أدى هجوم إلكتروني مماثل، لكنه أكبر حجماً، إلى تعطيل نحو 70% من محطات الوقود. وأعلنت جماعة تسمى "العصفور المفترس" مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه رد على "عدوان الجمهورية الإسلامية ووكلائها في المنطقة".