جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة.

وقال السيسي، إن "مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها وما زالت تحقق تقدماً ملموساً رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية".

وأضاف أن "الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلباً على عائدات قناة السويس، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة خلفت 61 ألفاً و158 شهيداً فلسطينياً و151 ألفاً و442 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أواخر العام الماضي، أن إيرادات القناة فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ورفضاً لحرب الإبادة المستمرة على غزة، تشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على سفن يشتبه في أنها تتبع إسرائيل أو تتجه إلى موانيها.

وتابع السيسي أن "مواقع التواصل الاجتماعي ليست شراً في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها"، مضيفاً أنها "أداة نافعة إذا أحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم لترويج الشائعات وهدم المعنويات، وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي وإدراك متزايد".

وأكمل أن "المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (اندلاع الحرب على غزة)، ما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول".

وفي 2011، اندلعت احتجاجات شعبية أطاحت بأنظمة عربية حاكمة، بينها نظام الرئيس المصري حسني مبارك (1981-2011).

وحذّر السيسي من "محاولات بث الفرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام"، وأكد أهمية "العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي"، من دون إيضاحات، وشدّد على أن "الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطاً وثيقاً، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية".