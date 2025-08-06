واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخيمة تؤوي نازحين وتجمعات منتظري المساعدات إثر استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ نحو 22 شهراً، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي أحدث الهجمات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون برصاص جيش الاحتلال قرب منطقة السودانية شمالي غزة، في أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات غذائية، وسبق ذلك استشهاد 19 فلسطينياً في هجمات متفرقة، أبرزهم إطلاق النار على 5 من طالبي المساعدات قرب نقطة توزيع غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع.

كارثة شاحنة المساعدات

وإلى جانب الهجمات العسكرية، لقي 25 فلسطينياً مصرعهم في حادثة انقلاب شاحنة مساعدات غذائية فجر الأربعاء وسط القطاع، إذ انقلبت الشاحنة فوق عشرات المدنيين في أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن "الشاحنة أُجبرت على الدخول من طرق غير آمنة سبق أن تعرضت للقصف ولم تؤهل للمرور، ما أدى إلى انقلابها فوق الجوعى"، وأكد أن السياسة الإسرائيلية بهندسة الفوضى والتجويع "تسببت خلال الأشهر الماضية في استشهاد وإصابة مئات المدنيين".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يجبر سائقي شاحنات المساعدات المحدودة الواصلة للقطاع على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين، ما يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها، في مشهد "يصنعه الاحتلال عن سبق إصرار وترصد".

شهداء المساعدات

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 61 ألفاً و158 شهيداً، و151 ألفاً و442 إصابة، جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، بشأن أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الإبادة المتواصلة.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات غزة 138 شهيداً (منهم 3 انتشال) و771 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية"، وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفاً و158 شهيداً، و151 ألفاً و442 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "9 آلاف و654 شهيداً، و39 ألفاً و401 إصابة".

وبشأن المجوعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت "ألفاً و655 شهيداً، وأكثر من 11 ألفاً و800 إصابة" منذ 27 مايو/أيار الماضي، وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية نحو "87 شهيداً و570 إصابة"، من منتظري المساعدات.