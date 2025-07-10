وأوضح ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أغسطس/آب المقبل، وتشمل الجزائر والعراق وليبيا بنسبة 30%، إلى جانب سريلانكا (30%)، وبروناي ومولدوفا (25%)، والفلبين (20%).

وأشار إلى أن هذه النسب قابلة للتعديل بالزيادة أو النقصان، تبعاً لتطور العلاقات الثنائية بين واشنطن وتلك الدول.

كان ترمب قد نشر، الاثنين، قائمة أولى من 14 دولة شملتها تعريفات جمركية مماثلة، من بينها تونس وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان واليابان وجنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك وإندونيسيا وصربيا وبنغلاديش وتايلاند وكمبوديا وميانمار ولاوس.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترمب حزمة واسعة من الرسوم الجمركية ضد معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، قبل أن يُعلّق تنفيذها حتى 9 يوليو/تموز الجاري، عقب اضطرابات شهدتها أسواق الأسهم والسندات الأمريكية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، كثّفت إدارة ترمب جهودها لإبرام اتفاقات تجارية جديدة مع أكثر من 12 دولة، في محاولة لتقليل الحواجز أمام الصادرات الأمريكية وتفادي فرض مزيد من الرسوم. وحتى الآن، توصلت واشنطن إلى اتفاقين أوليين فقط مع كل من بريطانيا وفيتنام، فيما يُتوقع الإعلان قريباً عن إطار اتفاق تجاري مع الهند.