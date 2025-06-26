وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن أحد الجرحى، الذي أصيب صباح اليوم بغارة لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، استشهد في المستشفى متأثراً بإصابته.

وفي المحافظة نفسها، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند المدخل الغربي لبلدة بيت ليف في جهة وادي العيون، ما أدى إلى مقتل شخص، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

كما شهدت قرى كفرملكي وكفرحتى وكفرفيلا وعربصاليم وعين قانا والمحمدية والعيشية والجرمق وسهل الميدنة في قضاء النبطية تحليقاً لطائرات مسيرة إسرائيلية.

وفي مدينة صيدا جنوباً، حلّقت ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية فوق مناطق الزهراني، الغازية، ومغدوشة باتجاه خط الساحل، كما استهدفت طائرة مسيرة سيارة في المدينة.

ونفذ جيش الاحتلال تفجيراً قرب جبل بلاط في الأراضي المحتلة قبالة بلدتي مروحين وراميا في القطاع الأوسط بقضاء صور.

يُذكر أن إسرائيل شنت عدواناً على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعد إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سجلت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق، خلفت ما لا يقل عن 215 قتيلاً و508 جرحى، بحسب إحصاءات وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

ويواصل جيش الاحتلال احتلال خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، رغم انسحاب جزئي من جنوب لبنان، في تحد واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.