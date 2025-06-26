لبنان
2 دقيقة قراءة
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. مقتل شخصين في قصف إسرائيلي جديد جنوبي لبنان
قتل شخصان، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف جرافة ودراجة نارية في منطقتين جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. مقتل شخصين في قصف إسرائيلي جديد جنوبي لبنان
مبنى متضرر في قرية كفركلا بجنوب لبنان / Reuters
منذ 9 ساعات

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن أحد الجرحى، الذي أصيب صباح اليوم بغارة لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة بين بلدتي شقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، استشهد في المستشفى متأثراً بإصابته.

وفي المحافظة نفسها، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة نارية عند المدخل الغربي لبلدة بيت ليف في جهة وادي العيون، ما أدى إلى مقتل شخص، وفقاً لوكالة الأنباء اللبنانية.

كما شهدت قرى كفرملكي وكفرحتى وكفرفيلا وعربصاليم وعين قانا والمحمدية والعيشية والجرمق وسهل الميدنة في قضاء النبطية تحليقاً لطائرات مسيرة إسرائيلية.

وفي مدينة صيدا جنوباً، حلّقت ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية فوق مناطق الزهراني، الغازية، ومغدوشة باتجاه خط الساحل، كما استهدفت طائرة مسيرة سيارة في المدينة.

ونفذ جيش الاحتلال تفجيراً قرب جبل بلاط في الأراضي المحتلة قبالة بلدتي مروحين وراميا في القطاع الأوسط بقضاء صور.

يُذكر أن إسرائيل شنت عدواناً على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعد إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سجلت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق، خلفت ما لا يقل عن 215 قتيلاً و508 جرحى، بحسب إحصاءات وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

ويواصل جيش الاحتلال احتلال خمس تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، رغم انسحاب جزئي من جنوب لبنان، في تحد واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us