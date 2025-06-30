وقال حاكم الولاية براد ليتل في منشور على موقع إكس: "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان أيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم فيما ننتظر معرفة مزيد".

وأضاف ليتل: "بما أن الوضع لا يزال يتطور، يُرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم".

وأفادت تقارير إخبارية محلية نقلاً عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص، وأكد قائد شرطة أيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيهاً للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة “إيه بي سي”، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تَعرَّضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة.