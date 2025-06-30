الولايات المتحدة
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مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء يخمدون حريقاً بولاية أيداهو الأمريكية
أعلنت شرطة ولاية أيداهو الأمريكية مقتل شخصين وإصابة آخرين بعد تَعرُّض رجال إطفاء لهجوم في أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعيةً الناس إلى الابتعاد عن المنطقة.
مقتل شخصين في إطلاق نار على رجال إطفاء يخمدون حريقاً بولاية أيداهو الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة آخرين بعد تعرُّض رجال إطفاء لهجوم في أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال ولاية أيداهو / Social Media
30 يونيو 2025

وقال حاكم الولاية براد ليتل في منشور على موقع إكس: "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان أيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم فيما ننتظر معرفة مزيد".

وأضاف ليتل: "بما أن الوضع لا يزال يتطور، يُرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم".

وأفادت تقارير إخبارية محلية نقلاً عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص، وأكد قائد شرطة أيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيهاً للمواطنين في المناطق المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقال ضابط من شرطة كوتيناي لشبكة “إيه بي سي”، إن رجال الإطفاء كانوا يتعاملون مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما تَعرَّضوا لإطلاق نار من شخص في منطقة غابات قريبة.

مصدر:TRT Arabi
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