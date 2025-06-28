ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزارة الصحة أن "الغارة التي شنتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة شقرا بقضاء بنت جبيل، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين"، دون تفاصيل أخرى.

والخميس، أفادت الوكالة اللبنانية بأن إسرائيل "نفذت غارة من مسيّرة عند مفترق برعشيت شقرا استهدفت آلية (بوب كات) في قضاء بنت جبيل". وفي وقت لاحق أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، مقتل شخص وإصابة آخرين جراء الغارة.

والجمعة، ذكرت مصادر أمنية أن إسرائيل شنت أكثر من 12 غارة جوية على صف من التلال في جنوب لبنان، وأفادت المصادر الأمنية اللبنانية بأن القصف المتزامن أصاب قطاعاً جبلياً قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان، مرجحة أن حزب الله لا يزال يملك مستودعات أسلحة هناك.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، مخلّفة ما لا يقل عن 215 قتيلاً و508 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.