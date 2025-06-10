وذكرت الخارجية في منشور على حسابها بتطبيق تليغرام، على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، أن “الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قد جرى التخطيط لإجرائها الأحد المقبل في مسقط”.

كان موقع أكسيوس قد نقل أمس الاثنين، عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته، عن أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد إما يوم الجمعة في أوسلو وإما يوم الأحد في مسقط.

والأسبوع الماضي، كتب ترمب في منشور له على منصة "Truth Social" قائلاً: "برأيي، إيران تؤخّر عمداً اتخاذ قرارها في هذا الموضوع شديد الأهمية، وسيكون لزاماً عليها اتخاذ قرار حاسم وواضح في وقت قصير جداً".

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إن برنامجها مصمَّم لأغراض سلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتُعدّ إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تُعِد لتوجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية، رغم معارضة واشنطن.

وتَعُدّ كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وتجسس وهجمات إلكترونية.