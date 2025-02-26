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موجة برد قارس تؤدي إلى غلق مدارس وتجمّد المياه في 10 دول عربية
تشهد لبنان وقطر وسلطنة عمان والسعودية والكويت والبحرين وسوريا ومصر والأردن والعراق، طقساً غير مستقر، إذ أدت موجة برد قارس نتيجة الصقيع والثلوج إلى غلق مدارس وتجمّد المياه.
موجة برد قارس تؤدي إلى غلق مدارس وتجمّد المياه في 10 دول عربية
الأرصاد الجوية بدول خليجية تصدر تحذيرات من طقس غير مستقر / صورة: AA (AA) / AA Archive
26 فبراير 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مختلف المناطق شهدت الثلاثاء، موجة برد قارس نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون معدلاتها الموسمية بحدود 7 درجات، ما تسبب بتشكل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية كافة، وإغلاق معظم المدارس لليوم الثاني على التوالي حفاظاً على سلامة طلابها وأساتذتها".

ولليوم الثاني على التوالي، أغلقت المدارس والمعاهد أبوابها في الضنية، فيما ألحقت موجة الصقيع أضراراً فادحة بالمواسم الزراعية الشتوية بعدما قضى الجليد على أغلبها، أدت موجة الصقيع إلى انقطاع المياه عن أغلب المنازل نتيجة تجمّدها في الأنابيب، وتضرّر بعضها.

قطر

ورصدت الأرصاد القطرية، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، "أجواء باردة إلى باردة جداً تشهدها البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة الفعلية بين 13-14 درجة مئوية ودرجات الحرارة المحسوسة بين 4-10 درجة مئوية في مختلف المناطق".

وأشارت إلى أن الطقس سيكون "بارداً إلى بارد جداً و غائم جزئياً مع غبار مثار أحياناً، فيما ستكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحياناً".

سلطنة عمان

وأصدرت الأرصاد العمانية، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، تنبيهاً، بشأن "فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة على أجزاء من عدة محافظات قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحياناً".

السعودية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، إنذاراً أصفر في مناطق بينها المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسط توقعات بهبوب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 40 إلى 49 كم/ ساعة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

الكويت

وأصدرت الأرصاد الجوية الكويتية، في منشور الثلاثاء، عبر منصة إكس، تحذيراً جوياً بشأن وجود صقيع ينتهي صباح الأربعاء، مشيرة إلى "انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون 3 درجات مئوية وتكون ما دون الصفر على بعض المناطق، ما يتسبب في تكوُّن الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية".

البحرين

كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية مملكة البحرين، في منشور الثلاثاء عبر منصة إكس، تنبيهاً، لوجود رياح قوية السرعة.

سوريا

وتحدثت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان الثلاثاء، عن حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع بقاء الأجواء الباردة نهاراً وشديدة البرودة ليلاً.

وحذرت الأرصاد الجوية السورية، من "حدوث الصقيع وتشكل الجليد في معظم المناطق الداخلية وفي المرتفعات الجبلية"، ليلاً يومي الثلاثاء والأربعاء.

مصر

وأشارت هيئة الأرصاد المصرية في بيان عبر صفحتها بفيسبوك إلى توقعات الثلاثاء بأجواء شديدة البرودة صباحاً على جميع الأنحاء، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة من الأربعاء إلى الاثنين المقبل.

الأردن

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد آل خطاب، إن المملكة شهدت صباح الثلاثاء، انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة، فقد سجلت بعض محطات الرصد أدنى درجات حرارة سطحية لهذا الموسم.

وأوضح في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد أن محطة رصد الشوبك جاءت في المرتبة الأولى بتسجيل - 10.2 درجة مئوية تحت الصفر، تليها القطرانة - 8.5 ومعان -7، كما سجلت محطة وادي الريان -1.8 أدنى درجة حرارة في المناطق المنخفضة، مشيراً إلى أن هذا دل على تأثير الكتلة الهوائية والباردة في مختلف المناطق بالمملكة حتى الأغوار.

العراق

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية العراقية الثلاثاء، تصاعداً للغبار وارتفاعاً طفيفاً بدرجات الحرارة بدءاً من الخميس.

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