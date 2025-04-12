جاء ذلك في بيان بعنوان "ترتيبات وإجراءات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن استعداداً لموسم الحج" نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على منصة إكس.

وأوضح البيان، أنه "تَقرر عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 29 أبريل (نيسان) الجاري".

وأضاف أن "يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 أبريل (نيسان) الجاري، سيكون آخر موعد لدخول المعتمرين المملكة، والثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق لـ29 أبريل (نيسان) الجاري، آخر موعد لمغادرتهم".

وأكد البيان، أنه "سيجري منع إصدار تصاريح العمرة عبر منصة (نسك) الحكومية، اعتباراً من غِرة شهر ذي القعدة، وحتى الـ14 من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق لـ10 يونيو (حزيران) القادم".

وبما يخص تنظيم دخول المقيمين في المملكة مكة المكرمة، قالت الوزارة في بيانها: "اعتباراً من 25 شوال 1446هـ، الموافق 23 أبريل (نيسان) الجاري، يشترط لدخول العاصمة المقدسة تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو تأشيرة حج سارية المفعول".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات المملكة للحد من الحج المخالف، بعد موسم 2024، الذي شهد تسلل أعداد كبيرة من الأشخاص إلى مكة لأداء المناسك دون الحصول على ترخيص، ما زاد الضغط على البنية التحتية والخدمات الصحية.

ولم يكن هؤلاء الحجاج ضمن الخطط اللوجستية الرسمية، لذا لم تتوفر لهم مخيمات أو خدمات كافية، ما أدى إلى مواجهتهم ظروفاً مناخية قاسية للغاية أدت إلى وفاة بعضهم.

ومن المتوقع أن يبدأ موسم الحج 1446هـ، يوم 8 ذي الحجة 1446هـ، الموافق 4 يونيو/حزيران 2025، ويستمر حتى 13 ذي الحجة 1446هـ، الموافق 9 يونيو/حزيران 2025.