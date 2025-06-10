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قتيلان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.. وسلام: الهجمات دمّرت البنى التحتية
أسفرت غارة إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل شخصين وإصابة آخر، ذلك فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام جهود بلاده لوقف الهجمات الإسرائيلية، عبر القنوات الدبلوماسية.
قتيلان في غارة إسرائيلية جنوب لبنان.. وسلام: الهجمات دمّرت البنى التحتية
آثار قصف إسرائيلي سابق على لبنان / AP
منذ 4 ساعات

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت منطقة جنعم في بلدة شبعا، ما أدى إلى استشهاد مُواطن من آل كنعان وابنه وإصابة ابنه الثاني".

وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب، وأكد أن "الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كل أراضي البلاد".

وقال سلام خلال مؤتمر "إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال" الذي انعقد في بيروت، إن "الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتيّة وأثّرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار".

واعتبر سلام أن "الوقت حان لبناء الدولة (...) وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية"، وأكد العمل على "إعادة السيطرة على كل نقاط الدخول والخروج من لبنان وخصوصاً مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وسنعمل على فتح مطار القليعات (شمال)".

وأضاف: "لقد نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن سلاح في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت". وتأتي تصريحات سلام فيما تتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح حزب الله، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أعلن حزب الله تمسُّكه بسلاحه ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية. وتابع سلام: "نعمل مع القنوات الدبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الخمس".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 211 قتيلاً و504 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
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