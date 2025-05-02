وقال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية في زاباروجيا، عبر "تليغرام"، إن الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن إصابة 29 شخصاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.

وفي تطور موازٍ، أفاد سيرجي ليساك، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبيتروفسك، بأن شخصين أُصيبا في هجوم مماثل بطائرات مسيّرة روسية استهدف المنطقة، من دون الإشارة إلى طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي بشأن هذه الهجمات.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.