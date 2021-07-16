سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 16 يوليو/تموز 2021
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خلاصات من TRT عربي: 16 يوليو/تموز 2021
الذكرى الخامسة للانقلاب الفاشل.. أردوغان يفتتح "متحف الديمقراطية 15 تموز" / AA
16 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يفتتح "متحف 15 تموز" ويؤكد أنّ تركيا "لن تغفر" لمن يقف ضد الشرعية، واحتججات تعم أرجاء لبنان بعدرفض الحريريتشكيلالحكومة.

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أردوغان يفتتح "متحف 15 تموز" ويؤكد أنّ تركيا "لن تغفر" لمن يقف ضد الشرعية

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، "متحف الديمقراطية 15 تموز"، في العاصمة أنقرة، الذي يعرض أحداث محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016. [TRT عربي]

ويقع المتحف مقابل مجمع رئاسة الجمهورية في أنقرة، حيث يعرض المتحف أحداث الانقلاب الفاشل عبر مؤثرات صوتية ومرئية خاصة. [TRT عربي]

وخلال الافتتاح قال أردوغان: إنّ "متحف الديمقراطية 15 تموز، سيخلّد ذكرى الانقلاب الفاشل ويظهر صمود الشعب التركي". واصفاً الخامس عشر مِن يوليو/تموز باليوم الذي أثبت فيه الشعب التركي عدم تخليه عن وطنه، وأنه "كان هناك أنشودة من الديمقراطية" في ذلك اليوم. [TRT عربي]

بعد رفض الحريري تشكيل الحكومة.. احتجاجات تعمّ أرجاء لبنان وانتقادات دولية

قطع عشرات المحتجّين اللبنانيين، الخميس، عدداً مِن الطرق في مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وعقب اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة. [TRT عربي]

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلّف سعد الحريري، أعلن في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الخميس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلاً: إنّ "موقف الرئيس عون لم يتغيّر والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين". [TRT عربي]

وردت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، قائلة إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري "رفض" كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها. [TRT عربي]

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الأمم المتحدة أنّ اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة في لبنان يشكل "فصلاً مأسوياً إضافياً في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة، في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي" في البلاد. [TRT عربي]

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها إزاء عدم تمكّن القادة اللبنانيين من تشكيل حكومة جديدة. وقالت ايري كانيكو، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي: "نعرف أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري استقال مِن مهامه، ونأسف لأنّ قادة لبنان لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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