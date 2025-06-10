ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن أمر ترمب سيضع عناصر الحرس الوطني في الخدمة الفعلية، فيما حذر أحد المسؤولين من أن “الأمر قد جرى توقيعه للتوّ، وقد يستغرق الأمر يوماً أو يومين لتحريك القوات”.

كما أكد الجيش الأمريكي أنه سيرسل 700 جندي من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس للمساعدة في حماية الموظفين والممتلكات الاتحادية.

وجاء في بيان أن الهدف من إرسال قوات مشاة البحرية هو " تزويد قوة المهام 51 بأعداد كافية من القوات، لتوفير تغطية مستمرة للمنطقة".

في سياق ذلك، وصف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، في منشور له على منصة "إكس"، هذه الخطوة بأنها متهورة و"تنمّ عن عدم احترام لقواتنا"، وقال: "الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة، بل يتعلق بإرضاء غرور رئيس خطير".

ولليوم الرابع على التوالي، تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس؛ دعماً للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.

وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، إذ نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.