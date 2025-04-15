وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مسيَّرة إسرائيلية نفَّذت عدواناً جوياً ظُهر اليوم، إذ شنت غارة مستهدفةً سيارة في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بـ3 صواريخ موجهة".

ولاحقاً قالت الوكالة إن غارة المسيَّرة الإسرائيلية استهدفت سيارة رابيد (فان صغير للنقل) في عيترون، وأدت إلى مقتل شخص، دون تحديد هويته.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بينهم طفل جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة جنوبي البلاد.

كانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق الثلاثاء، أن قوات إسرائيلية أطلقت النار من أسلحة رشاشة باتجاه بلدة ميس الجبل الحدودية جنوبي البلاد. وأضافت أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على مزارعي التبغ في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، جنوبي لبنان، لاتفاق وقف النار مع حزب الله وللقرار الدولي 1701، الذي اعتُمد في 2006 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقاً له، ما خلّف نحو 125 قتيلاً و371 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات لبنانية رسمية.