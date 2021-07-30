أُدرجت مدينة قيصري التركية المعروفة باسم "موطن التذوُّق" والواقعة بمنطقة وسط الأناضول، في قائمة اليونسكو للشبكة الوطنية لمدن تركيا الإبداعية. وتتميز المدينة بمطبخها الثري الشهي.

وتعد مدينة قيصري واحدة من المراكز الثقافية والفنية والعلمية والسياحية في تركيا، وذلك نظراً لتاريخها التجاري العريق الذي يمتد إلى 6000 عام.

وصرَّح رئيس بلدية مدينة قيصري، ممدوح بويوك كيليتش، فرحاً بالخبر، قائلاً: "لقد أثبتت مدينتنا العريقة، نفسها في مجال فن الطهي". وأكد أن مدينته جديرة بأن تُدرج في القائمة الوطنية لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو.

وأكد بويوك كيليتش أن قيصري تُعد واحدة من المراكز الثقافية والفنية والعلمية والسياحية في تركيا، وذلك نظراً لمكانتها التجارية الشهيرة. مؤكداً أن عملية التقييم الخاصة باليونسكو كللت جهوداً ضخمة بُذِلت لتطبيق برنامج الشبكة لعام 2021.

وأعرب رئيس البلدية عن بالغ سعادته لإدراج قيصري في قائمة اليونسكو، ونقل شكره وتهنئته إلى فريقه بأكمله لتفانيهم ونجاحهم وجهدهم طوال عملية التقديم.

وفي هذا السياق، أكّد بويوك كيليتش أن لجنة اليونسكو، التي شُكّلت داخل مقر بلدية قيصري، نفذت أعمالاً طويلة ومتفانية تحت شعار "من التاريخ إلى الثقافة، موطن التذوق".

وأضاف أنهم مستمرون في جهودهم دون تباطؤ لجعل قيصري مركزاً سياحياً، مؤكداً أن مدينته القديمة "كانت مهداً للعديد من الحضارات منذ العصور الأولى من التاريخ، وحافظت على مر العصور على موروثها الثقافي والتاريخي العريق. كما أثبتت نفسها في مجال فن الطهو، بالإضافة إلى أهميتها الزراعية والاقتصادية والثقافية والتجارية".

جدير بالذكر أن قيصري تشتهر بالعديد من الأطباق الشهيرة مثل عجائن اللحم (Mantı)، ورقائق القطمير (Katmer)، إضافة إلى مئات النكهات المتنوعة. ويؤكد رئيس بلدية المدينة: "مواصلة الجهود لتقديم جميع نكهاتنا إلى العالم أجمع".