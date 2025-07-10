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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعاً في جنوب لبنان بذريعة استخدام حزب الله له
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إنه قصف موقعاً في جنوب لبنان، مدّعياً أن حزب الله كان يستخدمه.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعاً في جنوب لبنان بذريعة استخدام حزب الله له
تل أبيب تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بقصف جديد على الجنوب / AA
10 يوليو 2025

وأضاف في بيان: "هاجمنا الليلة الماضية مقراً عسكرياً لحزب الله في منطقة يحمر بجنوب لبنان، الذي استخدمه عناصر الحزب لتنفيذ أنشطة معادية"، وفق تعبيره.

وادعى جيش الاحتلال أن الحزب "أخفى المقر تحت غطاء مبنى مدني"، وأنه "استغل المدنيين لترويج أهداف ضد إسرائيل".

تأتي هذه الهجمات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان منذ أواخر العام الماضي، فيما تواصل تل أبيب هجماتها اليومية على الجنوب اللبناني.

وشنّت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان تحول في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عمَّا لا يقلّ عن 237 قتيلاً و546 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تَحدٍّ للاتفاق، تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

مصدر:TRT Arabi
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