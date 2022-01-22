سياسة
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عقب حملة استهدفتها.. مفوضية اللاجئين توضح آلية توزيع أموال تبرعات "أبو فلة"
بعد حالة من الجدل سادت مواقع التواصل لإعلان مفوضية اللاجئين أن المبلغ الذي جمعه أبو فُلة سيذهب نصفه لجهود المنظمة الأممية. بينت المفوضية أنّ توزيع التبرعات سيتمّ عبر تخصيص نصفها من خلال برامج للمساعدات والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية.
عقب حملة استهدفتها.. مفوضية اللاجئين توضح آلية توزيع أموال تبرعات "أبو فلة"
تمكّن أبو فلة من جمع 11 مليون دولار من التبرعات عقب بث مباشر إستمر 11يوماً / Twitter
22 يناير 2022

أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أنّ التبرعات التي نجح اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بـ"أبو فُلة"، في جمعها سيتمّ رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المفوضية مساء الجمعة، على موقع "تويتر".

وذكرت المفوضية أنّ "كامل التبرعات التي نجح أبو فلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" سيجري رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين".

وبيّنت أنّ ذلك سيحدث عبر توزيع "نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية".

وكانت حالة من الجدل قد سادت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان المفوضية التابعة للأمم المتحدة، أنّ المبلغ الذي جمعه أبو فُلة، سيذهب نصفه لجهود المنظمة الأممية.

وتسبّبت تغريدة سابقة للمفوضية أعلنت فيها أنّ "نصف هذا المبلغ سيخصّص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة"، في بدء حملة إلكترونية استهدفت المنظمة الأممية.

وتمكّن أبو فلة من جمع 11 مليون دولار من التبرعات عقب بث مباشر إستمر 11يوماً، في غرفة زجاجية أمام مبنى برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وكانت حملة أبو فلة لجمع التبرعات قد حظيت بإشادة واسعة، واحتفاء بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحملة ليست الأولى لأبو فلة، إذ تمكّن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من جمع مليون دولار تبرعات ضمن حملة باسم "دفي قلوبهم"، لمساعدة نحو 17 ألف شخص من اللاجئين في الشرق الأوسط، عبر بث مباشر استمر نحو 28 ساعة.

مصدر:TRT عربي
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