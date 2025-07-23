لبنان
2 دقيقة قراءة
المبعوث الأمريكي من بيروت: لا حرب إسرائيلية ثانية في لبنان.. واتفاق وقف النار يواجه صعوبات
أكد المبعوث الأمريكي توماس باراك، الثلاثاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يواجه صعوبات في التنفيذ، مشيراً إلى أن الوقت بات ضيقاً أمام الأطراف المعنية، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن لبنان "لن يواجه حرباً إسرائيلية ثانية"، وفق تعبيره.
المبعوث الأمريكي من بيروت: لا حرب إسرائيلية ثانية في لبنان.. واتفاق وقف النار يواجه صعوبات
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مؤتمر صحفي بعد لقائه برئيس وزراء لبنان في بيروت / AFP
23 يوليو 2025

وفي مقابلة متلفزة، قال باراك إنّ الأولوية حالياً هي إزالة التحديات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، مع ضرورة البحث في آليات إصلاحه لضمان الاستقرار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عقب تصعيد عسكري بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحوّل إلى حرب شاملة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، سجّلت السلطات اللبنانية آلاف الخروقات الإسرائيلية التي أدّت إلى مقتل 258 شخصاً وإصابة 562 آخرين، ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال جنوبية لبنانية، بالإضافة إلى أراضٍ لبنانية أخرى تسيطر عليها منذ عقود، في خرق مستمر لقرارات دولية.

وخلال زيارته إلى بيروت التي بدأت الأحد، وصف باراك لقاءه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بـ"الاستثنائي"، مشيراً إلى أن بري شدد على أهمية خفض التوتر ودعا إلى التهدئة.

ورداً على سؤال حول سلاح حزب الله، أوضح باراك أن في لبنان قانوناً واضحاً يقضي بوجود مؤسسة عسكرية واحدة، مشدداً على أن مسؤولية تطبيق هذا القانون تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، وليست من مهام الولايات المتحدة، كما دعا إلى نزع الأسلحة الخفيفة والثقيلة من الحزب.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن لبنان يجب أن يلعب دوراً محورياً في عملية السلام الإقليمي، مشيراً إلى أن الاستقرار في سوريا ينعكس إيجاباً على استقرار لبنان.

وأوضح أن "الحكومة السورية الآن جيدة وعلينا دعمها"، معتبراً أن هناك "فسيفساء إقليمية" تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل، ما يتيح فرصة للتوصل إلى اتفاق شامل في المنطقة.

من جهته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في تصريحات صحفية، أن تطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة "لا رجعة عنه"، مشيراً إلى أن التنفيذ يجري بروية للحفاظ على وحدة لبنان والسلم الأهلي.

وكان عون قد سلّم باراك في وقت سابق رد الحكومة اللبنانية على المقترح الأمريكي المتعلق بنزع سلاح حزب الله وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

وتضمّن الرد، بحسَب بيان رئاسي، ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الشرعية فقط، وحصر السلاح بيد الجيش، إضافة إلى تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد المؤسسات الدستورية.

في المقابل، رد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في 4 يوليو/تموز الجاري، قائلاً: "من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، عليه أولاً المطالبة برحيل العدوان الإسرائيلي"، مضيفاً: "لا يُعقل أن تنتقدوا من يقاوم الاحتلال وتغضوا الطرف عن الاحتلال نفسه".

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us