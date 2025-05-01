وقال أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا، في منشور عبر تليغرام، إن الهجوم تسبب بأضرار واسعة طالت مباني سكنية ومنازل وسوبر ماركت ومدرسة، بالإضافة إلى عدد من السيارات، مشيراً إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع جراء القصف.

وفي سياق متصل، دوّت انفجارات في أحد أحياء مدينة سومي شمال شرقي البلاد، بينما أُطلقت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، شملت العاصمة كييف وخاركيف وتشرنيغوف وسومي ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت وقّعت فيه الولايات المتحدة وأوكرانيا، يوم الأربعاء في العاصمة واشنطن، اتفاقية اقتصادية شاملة تنص على تأسيس صندوق استثماري لدعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل الاتفاقية أيضاً منح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، في خطوة مثيرة للجدل وسط استمرار الحرب.