وأظهرت لقطات مصورة اصطفاف نحو 12 من أفراد الحرس الوطني عند مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس نُقل إليه محتجزون إثر مداهمات استهدفت مهاجرين يوم الجمعة، مما أشعل فتيل احتجاجات استمرت طوال يوم أمس.

وأغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً رئيسياً في المدينة وأشعلوا النار في مركبات ذاتية القيادة في الوقت الذي استخدمت فيه قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود.

وجاءت الاشتباكات في اليوم الثالث من المظاهرات ضد حملة ترامب على الهجرة في المنطقة، حيث أثار وصول نحو 300 جندي اتحادي الغضب والخوف بين بعض السكان.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة نورما آيزنمان إن إدارة شرطة لوس انجلوس ألقت أمس القبض على 27 محتجاً رفضوا تفريق تجمعهم في وسط المدينة.

وأضافت أنه ليس بوسعها التعليق على ما إذا كانت الشرطة لجأت إلى "القوة الأقل فتكاً"، وهو تعبير يشير إلى تكتيكات للسيطرة على الحشود تتضمن استخدام مواد منها كرات الفلفل.