وذكر البيان أن الواقعة حدثت نحو الساعة 2:39 مساءً بتوقيت المنطقة (18:39 بتوقيت غرينتش)، وكانت خامس حالة توغل غير مصرح بها في المجال الجوي المحظور خلال نفس اليوم.

وأوضح البيان أن المقاتلة نفذت مناورة تُعرف بـ"الاقتراب التحذيري" لجذب انتباه الطيار المدني، ثم رافقت الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن الحادثة.

يُذكر أن قيادة نوراد أبلغت عن عدة حالات مماثلة في الأسابيع الماضية، وحثت طياري الطيران المدني على التزام الإخطارات والتحقق منها قبل الإقلاع في المناطق المحظورة.