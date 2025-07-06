الولايات المتحدة
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مقاتلة أمريكية تعترض طائرة انتهكت المجال الجوي فوق نادي غولف ترمب
أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) أن مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 اعترضت، أمس السبت، طائرة انتهكت حظر الطيران المؤقت فوق نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.
مقاتلة أمريكية تعترض طائرة انتهكت المجال الجوي فوق نادي غولف ترمب
نادي ترمب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش، فلوريدا. / AP
6 يوليو 2025

وذكر البيان أن الواقعة حدثت نحو الساعة 2:39 مساءً بتوقيت المنطقة (18:39 بتوقيت غرينتش)، وكانت خامس حالة توغل غير مصرح بها في المجال الجوي المحظور خلال نفس اليوم.

وأوضح البيان أن المقاتلة نفذت مناورة تُعرف بـ"الاقتراب التحذيري" لجذب انتباه الطيار المدني، ثم رافقت الطائرة بأمان إلى خارج المنطقة المحظورة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن الحادثة.

يُذكر أن قيادة نوراد أبلغت عن عدة حالات مماثلة في الأسابيع الماضية، وحثت طياري الطيران المدني على التزام الإخطارات والتحقق منها قبل الإقلاع في المناطق المحظورة.

مصدر:TRT ARABI
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