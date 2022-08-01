ثقافة
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تَعرَّفْ بورصة التركية.. عاصمة العثمانيين الأولى ومزار السلاطين
لعبت بورصة دوراً مهماً في تأسيس الدولة العثمانية، حيث كانت عاصمة الدولة بين 1335-1363 ميلادية، واليوم تنشط المنطقة سياحياً في فصل الصيف، ويُعتبر جامعها القديم متحفاً مفتوحاً لفن الخط العربي باحتواء جدرانه على 192 لوحة.
تَعرَّفْ بورصة التركية.. عاصمة العثمانيين الأولى ومزار السلاطين
تضم مدينة بورصة ضريح السلطان العثماني عثمان غازي (1258-1324) مؤسس الدولة العثمانية / AA
1 أغسطس 2022

تُعرف بورصة التركية بالمدينة الخضراء، وهي إحدى المدن التي استخدمها العثمانيون عاصمة لهم، وتحتضن ضريح مؤسسها عثمان بن أرطغرل، وتتمتع بأهمية سياحية وتاريخية وثقافية كبيرة.

ولعبت المدينة دوراً مهماً في مرحلة تأسيس الدولة العثمانية، فكانت عاصمة للدولة بين 1335 و1363 ميلادية، وتضمّ ضريح السلطان العثماني عثمان غازي (1258-1324) مؤسس الدولة العثمانية.

كما تضمّ ضريح السلطان أورهان غازي (1281-1362)، ومراد الأول (1326-1389)، ويلدرم بايزيد الأول (1354-1403)، ومحمد جلبي (1389-1421)، ومراد الثاني (1404-1451).

وتُعتبر مقابر السلاطين الستة الأوائل في الدولة العثمانية من الأماكن الأكثر ارتياداً من السياح المحليين والأجانب، وأُدرجت في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2014.

حديقة طوبخانة

وتحتضن حديقة طوبخانة في بورصة القديمة ضريح السلطانين عثمان غازي وأورهان غازي، وتطل على المدينة بإطلالة ساحرة.

وفي البداية دفن عثمان غازي في مدينة سوغوت القريبة من بورصة جوار أبيه أرطغرل، وبعد فتح بورصة نقل ابنه أورهان جثمانه إلى بورصة التي اتخذها عاصمةً فعلية للدولة الفتية التي عاشت أكثر من 600 عام.

ويحرس ضريح السلطان العثماني حالياً مجموعة من الحرس المرتبطين بقوات الجندرما، ويرتدون الملابس العسكرية للمقاتلين العثمانيين القدماء، ويؤدون يومياً تبادلاً للمناوبة بطريقة رسمية، وسط اهتمام السائحين.

كما يُتلى القرآن الكريم يومياً على مدار الساعات المخصصة لزيارة الضريح، حيث يزور المنطقة يومياً آلاف الزائرين بخاصة في فصل الصيف الذي يستقطب عدداً كبيراً من السياح.

أولو جامع

ويُعدّ "أولو جامع" الذي شُيّد بأمر السلطان يلدرم بايزيد في الفترة بين 1396 و1399م، من آثار العهد العثماني المبكر في مدينة بورصة، ويحمل كل الخصائص الفنية لتلك الفترة.

وشُيّد الجامع بعشرين قبة وكان في تلك الفترة خامس أهم مسجد بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الأموي.

يُعدّ مسجد أولو جامع "متحفاً مفتوحاً" لفن الخط إذ تحوي جدرانه 192 لوحة خط، 87 منها كتب على الجدران مباشرة، والباقي لوحات معلقة على الجدران كتبت بواسطة 41 خطاطاً بأنواع خط مختلفة.

الخانات التاريخية

وتُعدّ الخانات التاريخية "قلب التجارة" في ولاية بورصة منذ 700 عام، ومقصداً للسياح ورمزاً ثقافياً مهماً، إذ حظيت الخانات، وهي عبارة عن أسواق مسقوفة تاريخية، باهتمام كبير من قبل الزوار، منذ إدراجها على قائمة التراث العالمي (يونسكو) عام 2014.

وتضم منطقة الخانات في بورصة عدة مجمعات تجارية تاريخية أشهرها مجمع أورهان غازي، ومجمع مراد الأول، ومجمع يلدرم بيازيد الأول، ومجمع يشيل (محمد الأول)، ومجمع مرادية (مراد الثاني).

ولقرب بورصة من إسطنبول، فهي تُعتبر من أهم الوجهات الموجودة في البرامج السياحية المخصصة للزائرين القادمين إلى تركيا، بخاصة السائحين العرب الذين يمضون أوقاتاً في أحضان الطبيعة والتاريخ والثقافة والحضارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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