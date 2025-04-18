لبنان
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محذراً إسرائيل.. نعيم قاسم: لسنا ضعفاء ونمتلك خيارات للرد على الاعتداءات
حذر أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، مساء الجمعة، إسرائيل من الاستمرار في اعتداءاتها على لبنان، مشيراً إلى أن حزبه ليس ضعيفاً ولديه خيارات للرد على هذه الاعتداءات في الوقت المناسب إذا لم تتوقف.
محذراً إسرائيل.. نعيم قاسم: لسنا ضعفاء ونمتلك خيارات للرد على الاعتداءات
نعيم قاسم يحذر إسرائيل: لسنا ضعفاء ونملك خيارات للرد على الاعتداءات / AA
18 أبريل 2025

وتستمر إسرائيل بشكل يومي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع "حزب الله" قبل نحو 5 أشهر، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وجرح مئات.

وفي تصريحاته، قال قاسم في كلمة متلفزة إن إسرائيل "تعتدي يومياً على لبنان، حيث بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود مبرر لها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف قاسم محذراً: "نمنح الدبلوماسية الفرصة لمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن هذه الفرصة ليست بلا حدود، وواهم من يعتقد أننا ضعفاء".

وتابع مخاطباً الإسرائيليين: "لدينا خيارات للرد ولا نخشَى شيئاً. إن كنتم ترغبون في اختبارنا، استمروا في الاعتداء على لبنان، وستشاهدون الرد في الوقت الذي نقرره”.

وفيما يخص قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن "جهة واحدة (لم يحددها) وبعض الأصوات النشاز في لبنان يركزون على سلاح المقاومة، لكن المشكلة الحقيقية في بلادنا ليست هذا السلاح، بل في طرد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن "من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، ويحاول إثارة الفتنة بين المقاومة والجيش، ولكن هذه الفتنة لن تنجح”.

وأكد قائلاً: "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وعليكم أن تزيلوا هذه الفكرة من قاموسكم”. واعتبر قاسم أن "هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها”.

واختتم محذراً: "سنواجه أي من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بعدم اللعب معنا في هذه اللعبة”.

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