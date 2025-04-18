وتستمر إسرائيل بشكل يومي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع "حزب الله" قبل نحو 5 أشهر، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وجرح مئات.

وفي تصريحاته، قال قاسم في كلمة متلفزة إن إسرائيل "تعتدي يومياً على لبنان، حيث بلغ عدد اعتداءاتها 2700 رغم عدم وجود مبرر لها بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف قاسم محذراً: "نمنح الدبلوماسية الفرصة لمواجهة اعتداءات إسرائيل، لكن هذه الفرصة ليست بلا حدود، وواهم من يعتقد أننا ضعفاء".

وتابع مخاطباً الإسرائيليين: "لدينا خيارات للرد ولا نخشَى شيئاً. إن كنتم ترغبون في اختبارنا، استمروا في الاعتداء على لبنان، وستشاهدون الرد في الوقت الذي نقرره”.

وفيما يخص قضية نزع سلاح الحزب، قال قاسم إن "جهة واحدة (لم يحددها) وبعض الأصوات النشاز في لبنان يركزون على سلاح المقاومة، لكن المشكلة الحقيقية في بلادنا ليست هذا السلاح، بل في طرد الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن "من يدعو لنزع سلاح المقاومة بالقوة يقدم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي، ويحاول إثارة الفتنة بين المقاومة والجيش، ولكن هذه الفتنة لن تنجح”.

وأكد قائلاً: "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو المقاومة، وعليكم أن تزيلوا هذه الفكرة من قاموسكم”. واعتبر قاسم أن "هذا السلاح هو دعامة للمقاومة، وهو الذي حرر بلادنا وحمى سيادتها”.

واختتم محذراً: "سنواجه أي من يعتدي على المقاومة ويريد نزع سلاحنا، وننصح بعدم اللعب معنا في هذه اللعبة”.