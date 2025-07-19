وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنّ مواطناً "استُشهد جراء استهدافه بغارة من مسيّرة، فيما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية التابعة لقضاء مرجعيون".

وقبلها بوقت قصير، قالت الوكالة الرسمية إن مسيَّرة إسرائيلية أغارت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهّ قتل عنصراً يتبع لحزب الله اللبناني في منطقة الخيام، زاعماً أنه كان ضالعاً في محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب.

ولم يصدر تعقيب من حزب الله أو الحكومة اللبنانية على مزاعم جيش الاحتلال، الذي يخترق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، منذ بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

واخترق جيش الاحتلال الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عمَّا لا يقل عن 255 قتيلاً و562 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان، تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.