لبنان
1 دقيقة قراءة
مقتل لبناني في غارة إسرائيلية على أطراف مدينة الخيام الشرقية
قُتل مواطن لبناني، اليوم السبت، جراء استهدافه بغارة من طائرة مسيَّرة إسرائيلية على أطراف مدينة الخيام الشرقية في محافظة النبطية جنوبي البلاد.
مقتل لبناني في غارة إسرائيلية على أطراف مدينة الخيام الشرقية
ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهّ قتل عنصرا يتبع لحزب الله اللبناني في منطقة الخيام / Reuters
19 يوليو 2025

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنّ مواطناً "استُشهد جراء استهدافه بغارة من مسيّرة، فيما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية التابعة لقضاء مرجعيون".

وقبلها بوقت قصير، قالت الوكالة الرسمية إن مسيَّرة إسرائيلية أغارت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهّ قتل عنصراً يتبع لحزب الله اللبناني في منطقة الخيام، زاعماً أنه كان ضالعاً في محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية للحزب.

ولم يصدر تعقيب من حزب الله أو الحكومة اللبنانية على مزاعم جيش الاحتلال، الذي يخترق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، منذ بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

واخترق جيش الاحتلال الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عمَّا لا يقل عن 255 قتيلاً و562 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفَّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، فيما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

يشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان، تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us