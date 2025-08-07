الحرب على غزة
3 دقيقة قراءة
نتنياهو يسلم "الكابينت" خطة السيطرة على غزة.. وحماس: استمرار للإبادة وانقلاب على المفاوضات
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغَّر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، مساء اليوم الخميس، "خطة تدريجية للسيطرة على قطاع غزة".
نتنياهو يسلم "الكابينت" خطة السيطرة على غزة.. وحماس: استمرار للإبادة وانقلاب على المفاوضات
دبابات إسرائيلية في قطاع غزة / AP
منذ 15 ساعات

ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية مطلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو قدم ما وُصفت بأنها "خطة مخففة وتدريجية"، وذلك في إطار اجتماع يُعد من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وتنص الخطة، حسب المصادر، على "بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة على معسكرات (حماس) وسط القطاع ومدينة غزة"، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، من هذه الخطوة.

وحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وخلال الاجتماع، أعرب عدد من الوزراء عن رفضهم أي حل لا يشمل احتلال كامل أراضي القطاع، في حين حذر زعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، (عضو الكابينت، ووزير بلا حقيبة)، من استمرار الحرب، ورأى أن خطة نتنياهو "تُحدث ضرراً سياسياً متواصلاً وتعرّض حياة الأسرى للخطر"، داعياً إلى "الاستماع إلى تقديرات الجيش".

“استمرار للإبادة”

في المقابل، أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة استمرار لنهج الإبادة والتهجير، وانقلاب على مسار المفاوضات، وحذَّرت من أن توسيع العدوان لن يكون نزهة.

وقالت حماس، في بيان: "ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، وأكدت أن "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى إلى التخلص من أسراه والتضحية بهم خدمةً لمصالحه الشخصية وأجنداته الآيديولوجية المتطرفة".

موصى به

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وشددت الحركة على أن "غزة ستبقى عصيَّةً على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها"، محذرةً من أن "توسيع العدوان على شعبنا الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظاً ومكلفاً على الاحتلال وجيشه النازي".

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى "إدانة ورفض هذه التصريحات الخطيرة، والتحرك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من حقّه في تقرير مصيره، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة لمدة 38 عاماً بين 1967 و2005، ويعيش فيه حالياً نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره تل أبيب منذ 18 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us