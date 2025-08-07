ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية مطلعة، لم تسمّها، أن نتنياهو قدم ما وُصفت بأنها "خطة مخففة وتدريجية"، وذلك في إطار اجتماع يُعد من بين الأكثر حساسية منذ بدء الحرب، والمخصص لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وتنص الخطة، حسب المصادر، على "بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة على معسكرات (حماس) وسط القطاع ومدينة غزة"، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، من هذه الخطوة.

وحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وخلال الاجتماع، أعرب عدد من الوزراء عن رفضهم أي حل لا يشمل احتلال كامل أراضي القطاع، في حين حذر زعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، (عضو الكابينت، ووزير بلا حقيبة)، من استمرار الحرب، ورأى أن خطة نتنياهو "تُحدث ضرراً سياسياً متواصلاً وتعرّض حياة الأسرى للخطر"، داعياً إلى "الاستماع إلى تقديرات الجيش".

“استمرار للإبادة”

في المقابل، أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة استمرار لنهج الإبادة والتهجير، وانقلاب على مسار المفاوضات، وحذَّرت من أن توسيع العدوان لن يكون نزهة.

وقالت حماس، في بيان: "ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"، وأكدت أن "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى إلى التخلص من أسراه والتضحية بهم خدمةً لمصالحه الشخصية وأجنداته الآيديولوجية المتطرفة".