قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن البابا فرنسيس كان "رسول أمل وتواضع وإنسانية". وأوضح في بيان: "البابا فرنسيس كان صوتاً سامياً من أجل السلام والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. خلّف وراءه إرثاً من الإيمان والخدمة والتعاطف مع الجميع خصوصاً مع المهمشين أو المحاصرين بفظائع الحرب" مضيفاً أن البابا "كان رجل دين لكل الأديان".

شيخ الأزهر



أشاد شيخ الأزهر أحمد الطيب بحرص البابا فرنسيس "على توطيد العلاقة مع الأزهر ومع العالم الإسلامي". وفي نعيه مَن وصفه "أخاه في الإنسانية"، حيّا الطيب، البابا الذي توفي "بعد رحلة حياة سخَّرها في العمل من أجل الإنسانية، ومناصرة قضايا الضعفاء، ودعم الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة"، مُذكّراً بحرصه "على توطيد العلاقة مع الأزهر ومع العالم الإسلامي، من خلال زياراته للعديد من الدول الإسلامية والعربية، ومن خلال آرائه التي أظهرت إنصافاً وإنسانية، وبخاصة تجاه العدوان على غزة والتصدي للإسلاموفوبيا المقيتة".

كتبت الرئاسة الأمريكية عبر منصة إكس "ارقد بسلام البابا فرنسيس" مرفقة منشورها بصور للحبر الأعظم ملتقيا الرئيس دونالد ترمب ونائب الرئيس جاي دي فانس في مناسبتين منفصلتين. كذلك، قدم فانس الذي استقبله البابا فرنسيس لفترة وجيزة أمس الأحد، قبل ساعات قليلة من وفاته، تعازيه "إلى ملايين المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين أحبوه".

روسيا

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبابا فرنسيس، ووصفه بأنه "زعيم حكيم" و"مدافع مثابر عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".

كندا

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن "الإرث الأخلاقي والروحي للبابا فرنسيس سيكون الضمير الحي لأجيال. فلنكرم ذكراه بمواصلة العمل من أجل عالم يعكس التضامن والعدالة والاستدامة التي جسدها بقوة".

فرنسا

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا، معتبراً أنه كان رجلاً "يقف دائماً إلى جانب الأكثر ضعفاً وهشاشة" متوجهاً بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".

الاتحاد الاوروبي

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، أن البابا فرنسيس "ألهم ملايين الأشخاص خارج حدود الكنيسة الكاثوليكية حتى، بتواضعه وحبه الخالص للأكثر عوزا".

الجامعة العربية

كذلك، نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط البابا فرنسيس مشيراً إلى أنه كان "صوتاً للإنسانية والضمير". وأكدت الأمانة العامة في بيان أن صوت البابا "في إدانة الوحشية الإسرائيلية ظل عالياً واضح النبرات حتى اللحظة الأخيرة". واستذكر بيان الأمانة العامة “تواصل البابا اليومي مع سكان غزة وهم تحت العدوان والقصف الإسرائيلي الهمجي عبر مئات الاتصالات المباشرة خلال الشهور الماضية". وعانى البابا على مدار الشهرين الماضيين من التهاب رئوي حاد.

ألمانيا

وأعرب المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس عن "حزنه العميق"، وأشاد بذكرى رجل "استرشد بالتواضع والإيمان برحمة الله".

إيطاليا

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وفاة البابا فرنسيس "تفجعنا بعمق لأن رجلاً عظيماً رحل عن عالمنا”.

بريطانيا

وأعرب الملك تشارلز الثالث عن "الحزب العميق" لوفاة البابا الذي خدم العالم "بإخلاص طوال حياته". كما قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعازيه للكاثوليك بوفاة البابا مشيداً "بجهوده الحثيثة" من أجل "عالم أكثر عدلاً".

إسبانيا

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزنه لوفاة البابا فرنسيس، مشيداً في منشور على إكس بالتزامه "السلام والعدالة الاجتماعية والأكثر ضعفاً". وأعلنت إسبانيا الحداد الرسمي ثلاثة أيام.

مصر

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن وفاة البابا تمثل "خسارة جسيمة للعالم أجمع إذ كان صوتاً للسلام والمحبة والرحمة".

فلسطين

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن البابا فرنسيس كان "صديقاً مخلصاً للشعب الفلسطيني". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله في بيان إن البابا كان "مدافعاً قوياً عن قيم السلام والمحبة والإيمان في العالم أجمع، اعترف بدولة فلسطين ورفع العَلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان" مقدماً تعازيه بوفاته.

حماس

ونعت حركة حماس البابا فرنسيس وأشادت بموقفه الثابت ضد الحرب في القطاع المحاصر. وقالت الحركة في بيان على لسان القيادي باسم نعيم إن البابا كان "مدافعاً ثابتاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما في موقفه الثابت ضد الحرب والعدوان وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتُكبت ضد شعبنا في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة".

الأردن

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن البابا فرنسيس كان "رجل سلام حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه".

الامارات

وتوجه الرئيس الإماراتي الشيح محمد بن زايد بـ"خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم" مؤكداً ان البابا "كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب".

إيران

وقدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعازيه في وفاة البابا فرنسيس، إلى جميع المسيحيين الكاثوليك ومحبي البابا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بزشكيان أكد في رسالته أن من أبرز محطات حياة البابا فرنسيس ومواقفه الإنسانية إدانته للأعمال المناهضة للإنسانية في العالم، وبخاصة إدانته الصريحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وطلبه بإنهاء قتل النساء والأطفال الأبرياء الفلسطينيين. وقال بزشكيان إن تلك المواقف سوف تبقي اسمه وذكراه حاضرين في ضمير كل الأحرار في العالم.

لبنان

ونعى الرئيس اللبناني جوزيف عون البابا فرنسيس، معتبراً أن لبنان خسر برحيله "صديقاً عزيزاً ونصيراً قوياً".