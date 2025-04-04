لبنان
2 دقيقة قراءة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في حماس بغارة على جنوب لبنان.. والقسام تنعيه هو ونجليه
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اغتياله القيادي بحركة حماس الفلسطينية حسن فرحات في غارة جوية استهدفت مدينة صيدا جنوبي لبنان، بينما أصدرت كتائب القسام بياناً نعت فيه القيادي في الحركة ونجليه جنان وحمزة.
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في حماس بغارة على جنوب لبنان.. والقسام تنعيه هو ونجليه
غارة إسرائيلية تستهدف مدينة صيدا جنوب لبنان / AP
4 أبريل 2025

وقال الجيش في بيان إنه هاجم "الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات منطقة صيدا جنوبي لبنان، وقضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان".

وزعم أن فرحات "روّج خلال الحرب لمخططات عديدة ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل، بينما كان مسؤولاً عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة صفد التي أسفرت عن مقتل مجنّدة وإصابة عدد من الجنود في 14 فبراير/شباط 2024".

كما ادعى الجيش أن فرحات "كان يعمل على الدفع بمخططات ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية، إذ شكلت أنشطته تهديداً على إسرائيل ومواطنيها".

بدوره، قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبناني، في بيان مقتضب، إن 3 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت شقة في صيدا فجراً، من دون ذكر تفاصيل.

من جهتها نعت كتائب القسام الجناح المسلح لحماس، في بيان اليوم الجمعة “حسن فرحات ونجليه جنان وحمزة الذين استُشهِدوا بعملية اغتيال للاحتلال استهدفتهم داخل شقتهم بمدينة صيدا جنوبي لبنان”.

وفي 17 فبراير/شباط الماضي، استشهد مسؤول وحدة عسكرية في حركة "حماس" في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في صيدا، حيث يقع مخيّم عين الحلوة، وهو أكبر مخيّم للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتأتي الغارة الأخيرة على صيدا غداة يوم شهد عدة ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، دمّرت إحداها مركزاً صحياً تابعاً لـ"حزب الله" في بلدة الناقورة القريبة من الحدود، بينما أدت أخرى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.

ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار في لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل 1384 خرقاً له ما خلّف 117 قتيلاً و366 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنّت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us