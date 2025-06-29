وفي منشور عبر منصته إكس، حذّر ماسك من أن التشريع الجديد قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف، ويتسبب بـ"ضرر استراتيجي هائل" للولايات المتحدة، مضيفاً أن المشروع يدعم صناعات "عفا عليها الزمن" على حساب قطاعات التكنولوجيا المستقبلية.

ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية أُقرَّت عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدَّين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.

ولم يُصدِر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدَّين في حال إقرارها.

ويأتي انتقاد ماسك بعد خلاف علني بينه وبين ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، إذ وصف الملياردير، الذي كان حليفاً رئيسياً لترمب ومكلفاً قيادة وزارة كفاءة الحكومة لخفض التمويل، مشروع القانون بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".

وتصاعد الخلاف إلى حد ادعاء ماسك أن "ترامب كان ليخسر الانتخابات" لولاه، وأنه مدرج في ملفات (رجل الأعمال جيفري) إبستين"، المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال والذي انتحر 2019 في أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. وفي المقابل، ردّ ترمب آنذاك بقوله إنه لن يتحدث مع ماسك لفترة.







