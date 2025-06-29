الولايات المتحدة
2 دقيقة قراءة
ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده ترمب ويصفه بـ"المدمّر والمجنون"
انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، النسخة الأحدث من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترمب ويُناقَش حالياً في مجلس الشيوخ، واصفاً إياه بأنه "مجنون ومدمّر تماماً".
ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده ترمب ويصفه بـ"المدمّر والمجنون"
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك / Reuters
29 يونيو 2025

وفي منشور عبر منصته إكس، حذّر ماسك من أن التشريع الجديد قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف، ويتسبب بـ"ضرر استراتيجي هائل" للولايات المتحدة، مضيفاً أن المشروع يدعم صناعات "عفا عليها الزمن" على حساب قطاعات التكنولوجيا المستقبلية.

ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية أُقرَّت عام 2017 ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدَّين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.

ولم يُصدِر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدَّين في حال إقرارها.

ويأتي انتقاد ماسك بعد خلاف علني بينه وبين ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، إذ وصف الملياردير، الذي كان حليفاً رئيسياً لترمب ومكلفاً قيادة وزارة كفاءة الحكومة لخفض التمويل، مشروع القانون بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".

وتصاعد الخلاف إلى حد ادعاء ماسك أن "ترامب كان ليخسر الانتخابات" لولاه، وأنه مدرج في ملفات (رجل الأعمال  جيفري) إبستين"، المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال والذي انتحر 2019 في أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. وفي المقابل، ردّ ترمب آنذاك بقوله إنه لن يتحدث مع ماسك لفترة.



مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us