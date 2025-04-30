بدأت الحرائق في غابة إشتيؤل بين القدس وتل أبيب، قبل أن تمتد إلى مناطق مجاورة من بينها الطريق رقم واحد الذي يربط المدينتين، ما أدى إلى احتراق سيارات قبل إعلان السلطات إغلاق الشارع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بإصابة 12 شخصاً جراء حرائق الغابات المندلعة بين مدينتَي القدس وتل أبيب وسط إسرائيل.

وقال دين إلسدون الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية في تصريحات صحفية: "كما ترون من خلفي ومن حولنا هناك حريق هائل ينتشر في هذه المنطقة ويقترب من الشارع السريع رقم واحد وهو طريق رئيسي في إسرائيل".

وأضاف: "تعمل الشرطة وسلطة الإطفاء بهمَّة وسرعة لإخلاء المنطقة من المدنيين بحيث تؤدي سلطة الإطفاء عملها وتحاصر هذا الحريق".

وأعلنت سلطة الإطفاء الإسرائيلية في بيان، أنه "جرى إخلاء 5 بلدات إسرائيلية في المنطقة هي: نفيه شالوم، وبكوع، وتاعوز، وناخشون ومسيلات تسيون".

وذكرت أن النيران "تشتعل في ثلاث سيارات خاصة وشاحنة" قرب الشارع السريع رقم واحد. وقالت: "يتلقى حالياً عديد من الأشخاص الذين أُصيبوا بجروح طفيفة جراء استنشاق الدخان العلاج على يد أفراد من الطاقم الطبي على الأرض".

وأضافت: "تعمل في المنطقة 63 فرقة إطفاء و11 طائرة إطفاء ومروحيتان، بمساعدة مركبات مكافحة الحرائق".

غير أن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن " 12 طائرة إطفاء و50 طاقم إنقاذ وإطفاء يعملون على احتواء الحريق الذي امتد بفعل الرياح". وأضافت: "تسببت الرياح العاتية في اتساع رقعة النيران بشكل سريع وخطير".

ونقلت الهيئة عن سلطة الطبيعة والحدائق إعلانها "إخلاء عدد من المتنزهين والزوار من المحميات الطبيعية ومناطق التنزه القريبة من موقع الحريق".

وأردفت: "تعمل الجهات المختصة على تقييم الوضع ميدانياً في ظل استمرار الرياح، خشيةَ وصول ألسنة اللهب إلى مناطق مأهولة بالسكان، أو إلى البنى التحتية الحيوية. ولم تَرِد حتى الآن تقارير عن إصابات بشرية، إلا أن الأضرار البيئية والخطر على المنازل ما زالت قائمة".

وذكرت هيئة البث أن "سلطة الإطفاء الإسرائيلية رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى". وأشارت إلى أن إسرائيل "طلبت المساعدة الدولية لإخماد الحرائق بين القدس وتل أبيب من اليونان وكرواتيا وإيطاليا وقبرص الرومية وهنغاريا، للحصول على طائرات إطفاء حرائق”.

كما لفتت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طلب من رئيس الأركان إيال زامير، أن يساعد الجيش في جهود إخماد النيران.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": "وجَّه رئيس الأركان قيادة الجبهة الداخلية وسلاح الجو وجميع وحدات الجيش بمساعدة الشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ بكل ما هو ضروري للتعامل مع الحريق".

والأسبوع الماضي، أخْلَت السلطات الإسرائيلية سكان مستوطنتي مسيلات صهيون وإشيتؤل بين القدس وتل أبيب، بعد اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح النشطة.