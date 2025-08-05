وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارة إسرائيلية دمرت فجر الأربعاءـ عيادة أونروا التي تؤوي نازحين بمنطقة المقوسي غربي مدينة غزة.
في سياق متصل، أفادت معطيات رسمية فلسطينية باستشهاد وإصابة أكثر من 51 ألفاً من الطلبة والكوادر التعليمية بالمدارس والجامعات الفلسطينية منذ بدء الإبادة على القطاع.
وأشار تقرير إحصائي نشرته وزارة التربية والتعليم العالي، الثلاثاء، يغطي الفترة من بداية حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 5 أغسطس/آب الجاري، إلى أن إجمالي الشهداء بلغ 18 ألفاً و685 فلسطينياً بين طلبة وكوادر تعليمية، فيما بلغ عدد المصابين الإجمالي 32 ألفاً و382 مصاباً.
وتعرضت 152 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة للتخريب، وأزيلت 25 مدرسة بطلابها ومعلميها من السجل التعليمي، وفق المعطيات نفسها.
وعن الانتهاكات بحق طلبة المدارس، أفادت المعطيات باستشهاد 16 ألفاً و493، بينهم 16 ألفاً و385 في قطاع غزة، و108 في الضفة الغربية. أما عدد المصابين فبلغ 25 ألفاً و132 طالباً وطالبة، بينهم 2440 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية، حيث سُجل أيضاً 370 حالة اعتقال بينهم.
وبشأن طلبة الجامعات، أشارت المعطيات إلى استشهاد 1240، بينهم 1205 في غزة، وإصابة 2732، منهم 2051 في القطاع.
وفي ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر التعليمية، أكدت المعطيات الفلسطينية استشهاد 730 من كوادر المدارس (معلمين وإداريين)، بينهم 725 من غزة، وإصابة 3101، بينهم 3080 في غزة.
كما قتلت إسرائيل 222 كادراً تعليمياً في الجامعات جميعهم في قطاع غزة، وأصابت 1434، بينهم 1417 في القطاع، والباقي من الضفة الغربية.
على صعيد الاعتداءات على المدارس والجامعات، أوضحت المعطيات تدمير إسرائيل أكثر من 150 مدرسة حكومية بالكامل، وتضرر 118 مدرسة أخرى، إضافةً إلى 93 مدرسة تابعة لوكالة أونروا تعرضت للقصف والتخريب. وعن الجامعات، أكدت المعطيات تدمير أكثر من 60 مبنى جامعياً بشكل كامل في غزة، وتعرض 8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.
وفي الضفة الغربية، أشارت المعطيات إلى تعرض 152 مدرسة للتخريب، وإزالة 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، وهي غالباً التي كانت في تجمعات اضطر سكانها إلى الرحيل بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.
قلق أممي من احتلال غزة
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من احتمال توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل قطاع غزة بأكمله، مشيرةً إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين الفلسطينيين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع الأسرى، عُقدت بناءً على طلب إسرائيل.
وأشار جينكا إلى أن الوضع في غزة أصبح مُروّعاً ولا يُطاق، لافتاً إلى تعرض الفلسطينيين لظروف بائسة وغير إنسانية يومياً. وأضاف: "منذ نهاية مايو/أيار، قُتل أكثر من ألف و200 فلسطيني، وجُرح أكثر من 8 آلاف ومئة آخرين في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بما في ذلك بالقرب من نقاط توزيع المساعدات الخاضعة للسيطرة العسكرية".
وأشار جينكا إلى أن أعداد الشهداء والجرحى في ازدياد مستمر، وأنه لا توجد أي بوادر على نهاية المعاناة، وأن إسرائيل تُواصل فرض قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. ولفت إلى تفشي المجاعة على نطاق واسع في غزة، مشدداً على وجوب حماية وعدم استهدافهم أو حرمانهم عمداً من الحصول على الغذاء، وأن فعل ذلك يُعد جريمة حرب.
وأكد ضرورة أن تسمح إسرائيل فوراً بمرور المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها المدنيون بسرعة ودون عوائق وبالمقدار الكافي. وحذر قائلاً إن "احتمال توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل قطاع غزة بأكمله أمر مثير جداً للقلق، ومن شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين الفلسطينيين".
وأكد جينكا أن الحل العسكري للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني غير ممكن. وتابع: "يجب علينا إنشاء أطر سياسية وأمنية من شأنها أن تخفف من الكارثة الإنسانية في غزة، وتدفع إلى البدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتتناول المخاوف الأمنية المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين، وتُنهي الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتضمن حل الدولتين المستدام".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلَّفت الإبادة، بدعمٍ أمريكي، أكثر من 211 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافةً إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.