وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن غارة إسرائيلية دمرت فجر الأربعاءـ عيادة أونروا التي تؤوي نازحين بمنطقة المقوسي غربي مدينة غزة.

في سياق متصل، أفادت معطيات رسمية فلسطينية باستشهاد وإصابة أكثر من 51 ألفاً من الطلبة والكوادر التعليمية بالمدارس والجامعات الفلسطينية منذ بدء الإبادة على القطاع.

وأشار تقرير إحصائي نشرته وزارة التربية والتعليم العالي، الثلاثاء، يغطي الفترة من بداية حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 5 أغسطس/آب الجاري، إلى أن إجمالي الشهداء بلغ 18 ألفاً و685 فلسطينياً بين طلبة وكوادر تعليمية، فيما بلغ عدد المصابين الإجمالي 32 ألفاً و382 مصاباً.

وتعرضت 152 مدرسة في الضفة الغربية المحتلة للتخريب، وأزيلت 25 مدرسة بطلابها ومعلميها من السجل التعليمي، وفق المعطيات نفسها.

وعن الانتهاكات بحق طلبة المدارس، أفادت المعطيات باستشهاد 16 ألفاً و493، بينهم 16 ألفاً و385 في قطاع غزة، و108 في الضفة الغربية. أما عدد المصابين فبلغ 25 ألفاً و132 طالباً وطالبة، بينهم 2440 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية، حيث سُجل أيضاً 370 حالة اعتقال بينهم.

وبشأن طلبة الجامعات، أشارت المعطيات إلى استشهاد 1240، بينهم 1205 في غزة، وإصابة 2732، منهم 2051 في القطاع.

وفي ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر التعليمية، أكدت المعطيات الفلسطينية استشهاد 730 من كوادر المدارس (معلمين وإداريين)، بينهم 725 من غزة، وإصابة 3101، بينهم 3080 في غزة.

كما قتلت إسرائيل 222 كادراً تعليمياً في الجامعات جميعهم في قطاع غزة، وأصابت 1434، بينهم 1417 في القطاع، والباقي من الضفة الغربية.

على صعيد الاعتداءات على المدارس والجامعات، أوضحت المعطيات تدمير إسرائيل أكثر من 150 مدرسة حكومية بالكامل، وتضرر 118 مدرسة أخرى، إضافةً إلى 93 مدرسة تابعة لوكالة أونروا تعرضت للقصف والتخريب. وعن الجامعات، أكدت المعطيات تدمير أكثر من 60 مبنى جامعياً بشكل كامل في غزة، وتعرض 8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وفي الضفة الغربية، أشارت المعطيات إلى تعرض 152 مدرسة للتخريب، وإزالة 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، وهي غالباً التي كانت في تجمعات اضطر سكانها إلى الرحيل بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.