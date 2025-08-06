وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منازل وخياماً تؤوي نازحين وتجمعات منتظري المساعدات، في ظل استمرار ما وصفته بإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ نحو 22 شهراً.

وفي أحدث الهجمات، استُشهد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب نقطة توزيع المساعدات غرب مدينة رفح في جنوب القطاع.

كما استُشهدت الرضيعة حبيبة معروف (6 أشهر) إثر إصابتها برصاصة من طائرة مسيرة إسرائيلية في أثناء وجودها في خيمة عائلتها في شارع النفق بمدينة غزة.

وشهد شرق مدينة غزة غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين في حيّي الشجاعية والزيتون، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم أطفال.

وفي حادث منفصل، استشهد 5 فلسطينيين متأثرين بإصابتهم جراء انقلاب شاحنة محملة بمساعدات غذائية في وسط القطاع، ما رفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 25 شخصاً.

وقبل ذلك، استشهدت عائلة مكونة من 5 أفراد، أب وأم وثلاثة أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، فضلاً عن إصابة أكثر من 20 شخصاً معظمهم من الأطفال.

استهداف نقاط توزيع المساعدات

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني أن الحادثة التي أدت إلى انقلاب الشاحنة نتجت عن إجبار الاحتلال السائق على المرور عبر طرق غير آمنة، مما تسبب في وقوع الحادث، واعتبر البيان أن إسرائيل تتعمد تعريض المدنيين للخطر في إطار ما وصفه بـ"هندسة الفوضى والتجويع"، مشيراً إلى أن هذه السياسة أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين خلال الأشهر الماضية.