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"الحوثي": العدو الأمريكي شنّ عدة غارات على صنعاء ومأرب وسط اليمن
أعلنت جماعة الحوثي شنّ الطيران الحربي الأمريكي مساء السبت، عدة غارات على مديريات بمحافظتَي صنعاء ومأرب وسط اليمن.
"الحوثي": العدو الأمريكي شنّ عدة غارات على صنعاء ومأرب وسط اليمن
غارات أمريكية على صنعاء / Reuters
19 أبريل 2025

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن العدوان الأمريكي استهدف بـ3 غارات مديرية بني حشيش، وبغارتين مديرية الحصن بمحافظة صنعاء".

وأضافت: كما "استهدف العدوان الأمريكي منطقة ضروان بمديرية همدان في محافظة صنعاء".

وأردفت القناة بأن "العدوان الأمريكي استهدف حي النهضة بمديرية الثورة، ومقبرة ماجل الدمة خلف النادي الأهلي بمديرية الصافية، ومنطقة الصمع في مديرية أرحب بالعاصمة صنعاء".

كما أشارت إلى أن "العدوان الأمريكي استهدف بغارة مديرية صرواح في محافظة مأرب"، ولم تنشر القناة تفاصيل حول تلك الغارات وما إذا كانت تسببت بوقوع ضحايا أو أضرار.

وفي وقت سابق السبت أشارت ذات القناة إلى وقوع "13 غارة للعدوان الأمريكي على ميناء ومطار الحديدة"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما لم يصدر عن الجانب الأمريكي إعلان رسمي بخصوص الغارات حتى الساعة 19:20ت.غ.

والسبت أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع "إسقاط الدفاعات الجوية (التابعة للجماعة) طائرة أمريكية من طراز MQ-9 بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، في أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية في أجواء (العاصمة) صنعاء"، وفق تعبيره.

وأضاف سريع في بيان، أن هذه الطائرة "هي الثانية التي تنجح الدفاعات الجوية للحوثيين في إسقاطها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال أبريل/نيسان الجاري".

ومساء الخميس شنّ الطيران الحربي الأمريكي غارات على ميناء رأس عيسى في الحديدة، ما أدى إلى مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء، وعناصر من الإسعاف سارعوا لإنقاذهم، وفق حصيلة غير نهائية أوردتها وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً).

من جهتها، قالت واشنطن إنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بهدف "تقويض قدراتهم الاقتصادية".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي حتى السبت، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات حوثية رسمية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

تأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشنّ "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة، قتلت إسرائيل 1783 فلسطينياً وأصابت 4 آلاف و683 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع السبت.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة بغزة خلّفَت نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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