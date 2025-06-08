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أصيب في الرأس.. سيناتور كولومبي مرشح للرئاسة يتعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي
أصيب السيناتور الكولومبي ميغيل أوريبي تورباي، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية للبلاد العام المقبل، أمس السبت، بطلق ناري في تجمع انتخابي في العاصمة بوغوتا.
أصيب في الرأس.. سيناتور كولومبي مرشح للرئاسة يتعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي
إطلاق نار على السيناتور ميغيل أوريبي تورباي المرشح للرئاسة في كولومبيا / Reuters
8 يونيو 2025

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أوريبي تورباي مغطى بالدماء، وعلى ما يبدو مصاباً بجرح في الرأس، بينما كان يحمله عدة أشخاص، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه في حالة خطيرة في المستشفى.

وأصدرت الرئاسة الكولومبية بياناً قالت فيه إن الحكومة ترفض "بشكل قاطع" هذا الهجوم العنيف، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في الأحداث التي وقعت.

وأصدر حزبه المحافظ، حزب المركز الديمقراطي، بياناً وصف فيه الحادث بأنه "عمل عنف غير مقبول"، وقال إن الهجوم وقع في متنزه بحي فونتيبون عندما أطلق مسلحون النار عليه من الخلف.

وقال عمدة بوغوتا كارلوس جالان على منصة "إكس" إن المشتبه به في إطلاق النار قد قُبض عليه، لكن الحكومة الاتحادية قالت إنها تقدم مكافأة للقبض على المسؤولين عن الحادث.

وينتمي السيناتور البالغ من العمر 39 عاماً إلى حزب الوسط الديمقراطي المحافظ المعارض الذي أسسه الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، دون وجود صلة قرابة بينهما، ويُعتبر مرشحاً رئاسياً محتملا في الانتخابات الكولومبية المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2026.

مصدر:TRT Arabi
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