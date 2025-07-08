الولايات المتحدة
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ترمب يصعّد اقتصادياً وينتقد بوتين ويعد باتفاق هدنة في غزة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الوضع في غزة "مأساوي"، مؤكداً أن حل المشكلة هناك بات ضرورة. وأوضح، خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض الثلاثاء، أنه سيلتقي مجدداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن "الموضوع الوحيد سيكون غزة على الأرجح".
ترمب يصعّد اقتصادياً وينتقد بوتين ويعد باتفاق هدنة في غزة
ترمب: الوضع في غزة مأساوي وسنعمل على حله.. ورسوم جمركية جديدة في الطريق / Reuters
8 يوليو 2025

من جانبه، قال مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن هناك أملاً في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يجري خلاله إطلاق سراح 10 أسرى وتسليم جثث 9 آخرين. وأضاف أن هذا الاتفاق "سيفتح الطريق أمام سلام دائم في غزة".

وفي ملف الحرب الأوكرانية، وجّه ترمب انتقادات حادة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً تصريحاته الأخيرة بشأن إنهاء الحرب بأنها "عديمة المعنى".

وقال: "بوتين لا يعامل البشر بشكل صحيح، إنه يقتل كثيراً من الناس"، معلناً الموافقة على إرسال شحنات أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا، بعد توقف مؤقت سابق.

اقتصادياً، أعلن ترمب أنه يخطط لفرض رسوم جمركية جديدة، تشمل 200% على المنتجات الدوائية، و50% على واردات النحاس، موضحاً أنه سيمهل الشركات عاماً لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة قبل تطبيقها.

وبدأ ترمب بإرسال رسائل إلى 14 دولة تجارية شريكة، بينها اليابان وكوريا الجنوبية وتونس، تتضمن تفاصيل الرسوم الجديدة التي تبدأ من 25% وتصل إلى 40%. وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى إشعاراً مماثلاً خلال يومين، مشدداً على أن "التكتل يتصرف بشكل جيد جداً مؤخراً".

وقد قفز سعر النحاس 10% في بورصة نيويورك فور الإعلان، في ظل سعي المستثمرين لتخزينه قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافةً إلى 11 ألف مفقود، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بدعمٍ أمريكي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

أما الحرب الروسية-الأوكرانية، فقد بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، وتصرّ موسكو على وقف توسع الناتو في جوارها، فيما تصف كييف المطلب بأنه تدخل في شؤونها السيادية.

مصدر:REUTERS
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