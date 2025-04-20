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مقتل 56 شخصاً في أعمال عنف بوسط نيجيريا
قُتل ما لا يقل عن 56 شخصاً في ولاية بينو وسط نيجيريا هذا الأسبوع، وفقا لما أعلن مسؤول في مكتب حاكم الولاية يوم أمس السبت، في تحديث لحصيلة سابقة كانت تشير إلى مقتل 17 شخصاً.
مقتل 56 شخصاً في أعمال عنف بوسط نيجيريا
جنازة رجل قُتل في أعقاب هجوم شنه مسلحون على مجتمع زيكي الزراعي في شمال وسط نيجيريا / AP
20 أبريل 2025

وأوضح المستشار الإعلامي سولومون يوربيف، عقب زيارة أجراها الحاكم هياسينث آليا لموقع الهجوم، أن "حصيلة قتلى الهجمات ارتفعت إلى 56 حسب أحدث الإحصاءات"، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع يوم الخميس.

تأتي هذه الهجمات في سياق سلسلة من أعمال العنف الدامية التي تشهدها المنطقة الوسطى من نيجيريا، حيث أسفر هجومان خلال أقل من أسبوعين في ولاية بلاتو المجاورة عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وبين الحين والآخر، تشهد ولاية بينو اشتباكات عنيفة بين قبيلة فولاني التي تعمل في تربية الحيوانات، وقبائل أخرى تعمل في الزراعة. ويدّعي أبناء قبيلة فولاني التي تهاجر إلى المناطق الجنوبية بقصد الرعي، بمحاولة المزارعين "سرقة مواشيهم ومهاجمتهم".

كما تستغل عصابات مسلحة هذه الصراعات بين مربي الماشية والمزارعين، لشن هجمات وتهديد السكان المحليين.

مصدر:TRT ARABI
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