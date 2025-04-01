لبنان
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حزب الله ينعى اثنين من قياداته قُتلا بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
أكّد حزب الله، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من قياداته، كانت إسرائيل قد أعلنت اغتيالهما بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية.
حزب الله ينعى اثنين من قياداته قُتلا بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
آثار الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية / AP
1 أبريل 2025

ودعا الحزب في بيان، إلى المشاركة، عصر غد الأربعاء، في تشييع جثماني القيادي حسن علي بدير، إضافةً إلى علي حسن بدير، اللذين قالت قناة الميادين، إنهما أب ونجله.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن طائرات حربية تابعة له شنت هجوماً، فجر اليوم، على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي إن "الغارة استهدفت حسن علي بدير، أحد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله وفيلق القدس"، وفق وصفه.

وادّعى أدرعي أن "بدير تعاون خلال الفترة الأخيرة مع حركة حماس ووجَّه عناصر في حماس وساعدهم مؤخراً على تنفيذ مخطط إرهابي خطير ضد مواطنين إسرائيليين"، وفق تعبيره.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافةً إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل استهدافها جنوب لبنان بذريعة مهاجمة أهداف لحزب الله، إذ ارتكبت 1361 خرقاً للاتفاق، ما خلّف 117 قتيلاً و362 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وتنصَّلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافاً للاتفاق، إذ نفَّذت انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. كما شرعت مؤخراً في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

مصدر:TRT Arabi
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