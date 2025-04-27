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طهران تنفي وجود ذخيرة عسكرية تسببت في انفجار ميناء بندر عباس
أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، أن التقارير الأولية تفيد أن الانفجار في ميناء بمدينة بندر عباس ليس له علاقة بأنشطة قطاع الصناعة الدفاعية في البلاد.
طهران تنفي وجود ذخيرة عسكرية تسببت في انفجار ميناء بندر عباس
إيران تنفي وجود ذخيرة عسكرية تسببت في انفجار ميناء بندر عباس / Reuters
27 أبريل 2025

وقال رضائي في منشور عبر منصة إكس: "حسب التقارير الأولية فإن الحريق الذي اندلع في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالصناعة الدفاعية".

في السياق، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع رضا طلائي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، ادعاءات تناولتها وسائل إعلام أجنبية حول "وجود ذخيرة عسكرية في الميناء".

وادعت وسائل إعلام أجنبية حسب التلفزيون الإيراني أن الانفجار ناجم عن هجوم إسرائيلي على وقود صواريخ أو مواد كيميائية متفجرة في الميناء.

على الصعيد نفسه، أعلنت هيئة الجمارك الإيرانية إخماد الحريق المندلع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس إلى حد كبير، مشيرة إلى استئناف أنشطة الجمارك في الميناء بالتزامن مع إجراءات السيطرة على الحريق.

ورغم السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد الانفجار، لكن لم يجرِ إخماده بشكل كامل بعد، رغم التدخل الجوي لإخماده. ويعتبر ميناء الشهيد رجائي ميناء استراتيجياً يصدر جزءاً كبيراً من سلع إيران.

والسبت، وقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء "رجائي شهر" في مدينة بندر عباس والمطل على "مضيق هرمز" الاستراتيجي، ما أسفر عن خسائر في مبان داخل الميناء، علاوة على عدد من الضحايا.

والأحد أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني، ارتفاع عدد قتلى تفجيرٍ وقع في ميناء بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد إلى 28 شخصاً، بعد تسجيل 14 قتيلاً السبت.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
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