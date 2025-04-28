وكان تاريخ انعقاد المجمع المغلق هو الأمر الرئيسي المطروح على أجندة لقاءات الكرادلة غير الرسمية لمناقشة أمور الكنيسة في أعقاب وفاة البابا في 21 أبريل/نيسان الجاري.

وحدّد الكرادلة الموعد عقب وصولهم للمشاركة في أول أيام الاجتماعات غير الرسمية بعد جنازة البابا فرنسيس أمس الأول السبت.

وفي مشهد فوضوي، وجّه الصحفيون الأسئلة للكرادلة بشأن الحالة السائدة في الداخل، وما إذا كانوا متحدين في الرأي، ومتى سيبدأ المجمع المغلق.

وسأل صحفي ببرنامج تليفزيوني إيطالي ساخر، ما إذا كان سوف يسمح بالتصويت لكاردينال إيطالي، أدانته المحكمة الجنائية للفاتيكان بتهم مالية.

وصباح الاثنين الماضي، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاماً، بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور صحته منذ 18 فبراير/شباط الماضي.