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الكرادلة يحدّدون 7 مايو لبدء المجمع المغلق لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد
حدد الكرادلة يوم السابع من مايو/أيار المقبل لبدء اجتماع المجمع المغلق لانتخاب خليفة البابا فرنسيس، ليقرروا بذلك إرجاء التصويت السري لمدة يومين بهدف إتاحة الفرصة للتعارف فيما بينهم بصورة أفضل والتوصل لإجماع بشأن مرشح قبل أن يجري عزلهم في كنيسة سيستين.
الكرادلة يحدّدون 7 مايو لبدء المجمع المغلق لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد
الكرادلة يحددون 7 مايو لبدء المجمع المغلق لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد / Reuters
28 أبريل 2025

وكان تاريخ انعقاد المجمع المغلق هو الأمر الرئيسي المطروح على أجندة لقاءات الكرادلة غير الرسمية لمناقشة أمور الكنيسة في أعقاب وفاة البابا في 21 أبريل/نيسان الجاري.

وحدّد الكرادلة الموعد عقب وصولهم للمشاركة في أول أيام الاجتماعات غير الرسمية بعد جنازة البابا فرنسيس أمس الأول السبت.

وفي مشهد فوضوي، وجّه الصحفيون الأسئلة للكرادلة بشأن الحالة السائدة في الداخل، وما إذا كانوا متحدين في الرأي، ومتى سيبدأ المجمع المغلق.

وسأل صحفي ببرنامج تليفزيوني إيطالي ساخر، ما إذا كان سوف يسمح بالتصويت لكاردينال إيطالي، أدانته المحكمة الجنائية للفاتيكان بتهم مالية.

وصباح الاثنين الماضي، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاماً، بمقر إقامته في دار القديسة مارتا بالفاتيكان، وذلك بعد تدهور صحته منذ 18 فبراير/شباط الماضي.

مصدر:TRT Arabi
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